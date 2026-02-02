Farah compie un gesto estremo, tra Behnam e Tahir finisce male: le anticipazioni di Io sono Farah dal 2 al 6 febbraio
Tutte le anticipazioni di Io sono Farah dal 2 al 6 febbraio
Non solo Beautiful (QUI LE ANTICIPAZIONI), su Canale 5 alle ore 14:00 (con lo slot serale al martedì) torna anche questa settimana torna l’appuntamento Io sono Farah: le anticipazioni e la trama dal 2 al 6 febbraio.
Io sono Farah anticipazioni trama 2 febbraio
Partiamo con le anticipazioni di Io sono Farah di lunedì 2 febbraio. Farah rivela a Tahir di amare Bahnam per convincerlo di lasciarla tornare da lui.
Intanto gli uomini di Behram sono alla ricerca dei due e, durante una colluttazione con Bekir, viene colpita Gonul.
Farah a quel punto dopo aver colpito Tahir, decide di tornare con Behnam, alle prese con discussioni familiari.
LEGGI ANCHE: Ender è dispersa nel Bosforo, Yildiz scopre di essere incinta: le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 2 al 7 febbraio