Trama e anticipazioni di Beautiful dal 9 al 14 febbraio

Dal 9 al 14 febbraio 2026 scopriamo insieme quali sono tutte le anticipazioni di Beautiful. La trama della settimana della soap in onda su Canale 5 (e Mediaset Infinity) alle 13:40 dal lunedì al sabato.

Beautiful trama e anticipazioni 9 febbraio: Deacon vuole sposare Sheila

Deacon è determinato: vuole sposare Sheila e proseguirà per la sua strada.

La notizia delle nozze arrivata a Steffy e alla sua famiglia lascia tutti sbigottiti. Sconvolta dall’annuncio proprio la figlia di Ridge chiede a Hope se ha tentato di fermare suo padre.

La Logan jr. ammette che per quanto abbia cercato di prendere tempo, da parte di Deacon non ha mai ricevuto i segnali positivi che si sarebbe aspettata.

