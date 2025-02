Sui social Bebe Vio esce allo scoperto e ufficializza la storia d’amore con il fidanzato Gianmarco Viscio. La nota schermitrice e dirigente sportiva ha postato la prima foto in compagnia della sua dolce metà!

La prima foto di Bebe Vio con il fidanzato Gianmarco

Che bella sorpresa ci ha fatto Bebe Vio! E stavolta non si tratta di una nuova medaglia vinta nella scherma. Questa volta parliamo d’amore! La campionessa infatti è uscita allo scoperto e sui social ha presentato il suo fidanzato, Gianmarco Viscio.

La storia d’amore per la coppia ha preso il via, come vedremo anche in seguito, nel 2022. Per la prima volta furono ripresi dal settimanale Chi. Poi si era parlato persino di nozze in arrivo. Bebe Vio in tutto questo aveva sempre mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata e non aveva mai ufficializzato nulla. Ora a distanza di tre anni, durante un viaggio esotico, ha deciso di rendere pubblica la sua relazione.

Su Instagram Bebe Vio ha pubblicato alcuni scatti, due dei quali ritraggono anche il suo fidanzato. Nella prima immagine i due sono abbracciati, mentre la seconda si tratta di una foto “rubata”, dato che Gianmarco guarda verso l’orizzonte e risulta di profilo, mentre sorride.

Queste immagini però raccontano anche il “paradiso” vissuto da Bebe Vio e dal suo fidanzato in questi giorni di totale relax, tra sole, mare e tanta spensieratezza: “10 giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso”, ha scritto nella didascalia. E a colpire, per l’appunto, è la prima foto. Un concentrato di dolcezza e amore che è difficile non notare nella coppia. I due si sono mostrati abbracciati e felici.

La foto Instagram di Bebe Vio con il fidanzato Gianmarco Viscio

Come detto in precedenza per Bebe Vio e Gianmarco Viscio la relazione va avanti da ben 3 anni. Per la prima volta a beccarli insieme il settimana Chi che, in un servizio, aveva parlato appunto della bella complicità nata tra i due sportivi. Ebbene sì perché anche Gianmarco Viscio (30 anni d’età), così come Bebe Vio, pratica sport. Ma mentre lei è concentrata sulla scherma, lui è un giocatore dilettante di calcio a otto. Ha militato nel ruolo di difensore in una squadra di Serie B.

Fino a questo momento però Bebe Vio e Gianmarco Viscio avevano preferito non esporsi pubblicamente, anche se il settimanale Chi dopo averli paparazzati in teneri atteggiamenti, aveva persino parlato di nozze. Un sogno che certamente si può concretizzare con il tempo e noi non possiamo che fare il tifo per questa bella coppia!