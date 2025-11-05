Un riconoscimento reale atteso vent’anni: da spice boy a Sir, David Beckham e Lady Victoria conquistano Windsor

Martedì scorso, l’aria al Castello di Windsor si è fatta densa di solennità e glamour, un mix esplosivo tipico di tutto ciò che tocca la famiglia più celebre d’Inghilterra, i Beckham. Finalmente, dopo anni di attesa, voci di corridoio e – a quanto pare – qualche ostacolo burocratico legato a vecchi scivoloni fiscali, David Beckham è stato ufficialmente insignito del titolo di Knight Bachelor da Re Carlo III, diventando per tutti Sua Signoria, “Sir” David. Un onore che non è arrivato solo per i suoi indubbi meriti sportivi che lo hanno visto capitano della Nazionale e bandiera del Manchester United, ma soprattutto per i “servigi resi alla beneficenza”, un impegno che l’ex centrocampista porta avanti con la dedizione del suo leggendario tiro a giro.

Lady Victoria e il sigillo reale sullo stile

L’emozione era palpabile, a giudicare dalle indiscrezioni trapelate dagli ambienti vicini alla famiglia: “Non potrei essere più orgoglioso, amo il mio Paese”, avrebbe commentato David, un’affermazione che suggella il suo legame indissolubile con la britishness più autentica. Ma se David era la stella del giorno, al suo fianco l’immancabile consorte Victoria ha saputo, ancora una volta, rubare la scena, conquistando implicitamente il titolo di Lady Beckham. L’ex Posh Spice, trasformata in una stilista di successo globale ha curato personally l’elegante tight indossato dal marito, un completo che, si dice, abbia talmente impressionato il sempre impeccabile Re Carlo da meritare un complimento diretto. Un dettaglio non da poco, che rimarca come i Beckham siano ormai un brand di stile e influenza riconosciuto persino dal Soglio Reale.

L’ombra del gossip: Un’assenza che fa rumore

Al completo o quasi, la famiglia ha posato per gli scatti ufficiali, con Victoria in un raffinato abito scuro, e i figli Romeo, Cruz e Harper a fare da cornice d’onore. Unica assenza, il primogenito Brooklyn, che secondo i rumors più insistenti avrebbe preferito restare negli Stati Uniti, forse per evitare l’incontro con la madre e la famiglia d’origine a causa di vecchie tensioni legate alla moglie Nicola Peltz. Ma anche in un giorno di trionfo, l’ombra del gossip non svanisce mai del tutto. In ogni caso, il conferimento del cavalierato a David non è il sigillo definitivo che trasforma la coppia più pop del Regno in autentica dinastia reale del costume contemporaneo.

