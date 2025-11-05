Dopo quanto accaduto ieri a Uomini e Donne, Martina De Ioannon smette di seguire Tina Cipollari sui social. La replica della celebre opinionista non tarda ad arrivare.

Tina Cipollari punge Martina De Ioannon

Ieri pomeriggio a Uomini e Donne è andato in onda il tanto atteso confronto tra Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Dopo aver dato forfait la scorsa settimana, stavolta l’ex tronista del dating show ha deciso di affrontare il suo ex fidanzato e di fare una volta per tutte chiarezza sulla situazione. Una volta in studio, Martina ha confermato la relazione con Gianmarco e a quel punto è scoppiato il caos. Sia Tina Cipollari che Gianni Sperti si sono infatti duramente scagliati contro la neo coppia, che nel mentre ha provato a discolparsi. Anche lo stesso Solimeno ha avuto un duro faccia a faccia con la De Ioannon, al punto che Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire.

Subito dopo la messa in onda della puntata è però accaduto qualcosa di inaspettato. Martina infatti, a seguito dei numerosi attacchi ricevuti, ha deciso di smettere di seguire sia Tina che Gianni Sperti e ha dunque tolto loro il segui. Il gesto naturalmente non è sfuggito agli occhi sempre attenti del web e la notizia è arrivata fino alla stessa opinionista, la cui reazione non è tardata ad arrivare.

Con un post pubblicato sui suoi profili, Tina Cipollari ha condiviso un messaggio che secondo i più sarebbe rivolto proprio a Martina De Ioannon. Questo quanto si legge in merito: “Meno talento hanno, più orgoglio, vanità e arroganza hanno. Tutti questi sciocchi, tuttavia, trovano altri sciocchi che li applaudono”.

Le frecciate social non sono dunque passate inosservate e in molti si chiedono già se nelle prossime ore Martina deciderà di replicare.

