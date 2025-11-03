Armonia ritrovata tra le sorelle Rodriguez. Il nonno coccola Luna Marì mentre Cecilia stringe la neonata Clara Isabel. E la “marachella” è perdonata.

Un sospiro di sollievo e un profumo di torta… argentina A casa Rodriguez è tornato il sereno, e stavolta non è una previsione del tempo. Le sorelle più chiacchierate dello spettacolo, Belen e Cecilia Rodriguez, hanno finalmente deposto l’ascia di guerra, ritrovandosi insieme per una ricorrenza importantissima: il compleanno del loro amato papà, Gustavo (66anni). Un party intimo, lontano dai riflettori, che ha avuto come veri protagonisti i nipoti: l’esuberante Luna Marì, Santiago e l’ultima arrivata in casa Moser, la dolcissima Clara Isabel.

Scatti d’amore per la family! Gli scatti rubati, condivisi con affetto sui social da Cecilia, neomamma da poche settimane, e da mamma Veronica Cozzani, mostrano un quadretto familiare da “storia Instagram”: papà Gustavo, sorridente e visibilmente commosso, tiene sulle ginocchia la figlia di Belen, mentre Cecilia stringe a sé la sua piccolina.

Belen, in modalità “fotografa ufficiale” La showgirl ha immortalato ogni istante di questa ritrovata armonia, un toccasana per i fan che da mesi seguivano le schermaglie a distanza tra le due argentine.

Cosa era successo tra Belen e Cecilia? “È successo, ci siamo prese male. Come capita in tutte le famiglie”, aveva ammesso la maggiore, confessando un periodo di gelo e silenzio con la sorella. Il motivo? Una sua “marachella, abbastanza grave”, che aveva spinto Cecilia, in un momento delicato della gravidanza e con gli ormoni ballerini, a tagliare i ponti. Ma si sa, il sangue non è acqua, e l’affetto per il capofamiglia ha saputo sanare ogni ferita.

Insomma, tutto è bene quel che finisce in famiglia, specie se a base di torte, baci e baby-vip.

A cura di Alba Cosentino

