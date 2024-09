Tony Effe ha suscitato diverse reazioni dopo il dissing nei confronti di Fedez. Non solo l’ex marito di Chiara Ferragni ha commentato il fatto, ma anche Belen Rodriguez è intervenuta! La showgirl argentina ha commentato sui social le parole del rapper romano.

Questo pomeriggio abbiamo assistito a uno scontro social senza esclusione di colpi tra Fedez e Tony Effe. Tanto che ha scatenato persino le reazioni di alcuni vip, tra cui Belen Rodriguez! Ma andiamo per ordine.

Tutto è cominciato quando Tony Effe ha pubblicato una storia Instagram senza destinatario e Fedez ha risposto. Da qui si è pensato che tra i due ci fossero dei nuovi attriti. Tutto confermato poi quando anche Niky Savage (che recentemente ha duettato con l’ex marito di Chiara Ferragni), è intervenuto. Ma ancor di più quando Tony ha realizzato un video con un dissing piuttosto acceso nei confronti di Fedez. Ha fatto il giro del web e chiaramente è arrivato a chiunque e, come detto, anche Belen Rodriguez, ha voluto dire la sua.

“Grande”, ha commentato la showgirl argentina sotto al reel pubblicato su Instagram da Tony Effe.

La reazione di Belen Rodriguez al dissing di Tony Effe

Ovviamente il commento di Belen non è sfuggito ai numerosi utenti, che hanno raccolto l’esclamazione della Rodriguez dopo aver ascoltato il dissing di Tony, rivolto a Fedez. Sicuramente il discorso della conduttrice era molto più probabilmente generale e non rivolto direttamente all’ex di Chiara Ferragni, ma in ogni caso quel che basta per attirare l’attenzione del web.

Vedremo ora quale sarà la reazione da parte di Fedez dopo le parole di Tony Effe e i vari commenti che ci sono stati sui social! Ci sarà una replica imminente? Attendiamo ulteriori sviluppi nelle prossime ore o giorni!