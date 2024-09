Diversi volti noti si sono schierati nel dissing tra Tony Effe e Fedez delle scorse ore. Tra questi sono spuntati anche i like contro Federico da parte di alcune persone vicine a Chiara Ferragni.

I volti noti si schierano con Tony Effe

Non solo Belen Rodriguez! Pare siano in tanti a essersi schierati nel dissing tra Tony Effe e Fedez. I due rapper in passato erano amici, ma alcune incomprensioni sembrano averli allontanati.

C’è chi pensa che il motivo sia il mancato duetto estivo (che Tony aveva preparato con Gaia) e c’è chi crede invece che Fedez non abbia gradito invece l’amicizia e i gossip per la vicinanza di Tony Effe alla sua ex moglie Chiara Ferragni. Insomma si tratta di dicerie al momento, ma chissà non possa uscire fuori la verità. Ad accendere la miccia anche gli incontri amichevoli tra Federico e Taylor Mega, ex di Tony.

Ieri intanto Tony Effe ha invitato a “non svegliare il cane che dorme”. Frecciatina che Fedez pare aver colto, replicando con una battuta a cui è seguita anche quella di Niky Savage. Così Tony ha realizzato un dissing al veleno contro entrambi. Il trapper di origini napoletane non si è lasciato scappare l’occasione di replicare, così come lo stesso Fedez.

Ma proprio sotto al video pubblicato da Tony Effe risultano dei like di alcuni volti noti, come potete vedere. E tra questi spunta Veronica Ferraro (che si è recentemente sposata), migliore amica di Chiara Ferragni; così come Manuel Mameli (hairstylist e make-up artist di Chiara) e il cognato dell’influencer, Matteo Napoletano.

Poi tra i like è presente anche Luis Sal, ex amico di Fedez, che sembra aver apprezzato la mossa di Tony Effe, così come altri personaggi noti, da Emma ad Aron Piper e così via.

Le reazioni dei volti noti al dissing Tony Effe VS Fedez

E mentre il web si schiera, tra volti noti e non, sulla vicenda che ha coinvolto i due rapper, anche Fedez pare si stia preparando a dire la sua. L’ex di Chiara Ferragni dal palco di Reggio Calabria ha già lanciato una prima bordata al rivale, ma questa mattina intorno alle 05:00 ha pensato bene di buttare giù un paio di righe. A quanto pare avrebbe terminato dopo circa 48 minuti e sarebbe pronto così a replicare.

Dallo screen pubblicato non è leggibile cosa c’è scritto, perché oscurato, ma siamo certi che non mancheranno scintille!

La storia Instagram di Fedez

Restiamo quindi attenti per capire quali saranno le prossime mosse di Tony Effe e Fedez.