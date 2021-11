1 La crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Qualche settimana fa si stava ipotizzando che tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, che insieme hanno avuto la figlia Luna Marì, ci fosse aria di crisi. I due non comparivano più sui social insieme e i primi a dare l’indiscrezioni sono stati Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli. Il primo aveva detto: “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto“. Il secondo invece: “Belen e Antonino sono in crisi! Abbiamo appena ricevuto segnalazioni sconcertanti“.

A rincarare la dose con nuovi dettagli e rumor, poi, anche l’influencer Deianira Marzano:

Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonio neanche in cartolina. Sono circa 3 settimane che sembrerebbe non ci siano contatti. Tant’è che è subentrata la nonna con il suo aiuto. I vicini riportano litigate da più di due settimane. Che poi lei abbia postato una foto con dedica non vuol dire nulla. PErché si sa che nel momento di pace si cambia anche idea e magari si mette una foto. Detto ciò, Belen è stata sempre molto chiara sulle sue cose, senza aspettare che uscissero prima. Quindi sono certa che se lo riterrà opportuno sarà lei stessa a dirlo.

Un post condiviso da Belen Rodriguez stessa, poi, avrebbe alimentato ancora di più queste voci sulla presunta crisi. A un certo punto i due sono tornati a farsi vedere a un evento insieme e i fan hanno ipotizzato che avessero fatto pace. Secondo il settimanale Chi, infatti, i due avrebbe passato un periodo buio. Tanto che Antonino avrebbe addirittura fatto le valigie e sarebbe partito per La Spezia per stare con la famiglia, lasciando la compagnia a casa con la figlia e un’amica.

Continua…