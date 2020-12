1 A causa di un assalto dei paparazzi, Belen Rodriguez è costretta a chiamare i Carabinieri: ecco tutto quello che è accaduto

Sono passati ormai alcuni mesi da quando Belen Rodriguez ha ufficialmente dato il via alla sua storia con Antonino Spinalbese. Dopo l’addio a Stefano De Martino, la showgirl argentina ha ritrovato la felicità, e dopo settimane di gossip la conduttrice ha deciso di non nascondersi più. Belen ha infatti scelto di uscire allo scoperto col suo nuovo fidanzato, e tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra i due. La coppia si è infatti mostrata felice ed innamorata, e nulla pare possa scalfire la loro attuale serenità. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha riportato la Rodriguez al centro del gossip e dell’attenzione mediatica.

Inaspettatamente infatti il nuovo numero del settimanale Oggi ha riportato un retroscena inedito che riguarda proprio Belen. Stando a quanto si legge sulla rivista, sembrerebbe che la showgirl sia stata costretta a chiamare i Carabinieri, a causa di un assalto dai paparazzi. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto quello che sarebbe accaduto.

Qualche giorno fa Belen Rodriguez si trovava a Roma insieme ad Antonino Spinalbese. I due si erano seduti ad un tavolino di un bar, quando ad un tratto sono spuntati i paparazzi, che avrebbero cercato di ottenere uno scoop esclusivo. A quel punto Belen, che da sempre non ha un buon rapporto con i fotografi, ha rincorso tre Carabinieri che si trovavano in zona per chiedere aiuto. Sempre stando a quanto riporta Oggi, pare anche che la Rodriguez e il suo fidanzato stessero avendo una piccola lite, il che spiegherebbe anche il gesto della showgirl.

Nel mentre solo qualche giorno fa è arrivata una notizia che ha spiazzato il web. Stando alle indiscrezioni infatti pare che un ex fidanzato di Belen possa entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5 come nuovo concorrente. Rivediamo di chi si tratta.