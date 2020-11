1 Sui social Belen Rodriguez pubblica le prime foto in compagnia del nuovo fidanzato Antonino Spinalbese e replica a un utente che tira in ballo De Martino

È un momento davvero speciale per Belen Rodriguez. La showgirl dopo la dolorosa rottura con Stefano De Martino, ci ha messo un po’ per fare spazio nel suo cuore ad un’altra persona. Poi è arrivato Antonino Spinalbese a stravolgere nuovamente la sua vita. E da lì è stato di nuovo amore.

Dopo vari rumor in merito al flirt, Belen Rodriguez e il suo nuovo fidanzato sono stati spesso paparazzati sempre molto intimi e vicini. Ma non è finita qui. Perché nei mesi scorsi è emerso anche il gossip che racconta come Belen e Antonino abbiano condiviso un tatuaggio insieme.

Il fatidico giorno è arrivato oggi, quando Belen Rodriguez ha voluto ufficializzare finalmente, con le prime foto, la sua storia insieme ad Antonino Spinalbese (POST CHE TROVATE CLICCANDO QUI). Senza alcuna descrizione, solo un cuore bianco ad accompagnare gli scatti, la showgirl si dice di nuovo impegnata. Ma non sono mancate le critiche da parte di qualcuno:

“Chi rimuove velocemente dalla mente e dal cuore, ha solo finto”- ha scritto un utente sotto agli scatti che vedono protagonisti Belen e Antonino. La showgirl, però, non le ha di certo mandate a dire e alla fan che ha tirato in ballo (seppur senza mai menzionarlo) l’ex marito Stefano De Martino, ha risposto piccata: “Beh se velocemente intendi 8 anni, sì. Non fa una piega”.

Commenti profilo Instagram Belen Rodriguez

Pensiero della Rodriguez che ha ottenuto numerosi consensi dai suoi supporters, che l’hanno difesa da questi attacchi gratuiti.

Anche Antonino Spinalbese poco dopo ha pubblicato una foto (QUI), rigorosamente in bianco e nero, dove scambia un dolce bacio con la sua fidanzata Belen Rodriguez. Ad accompagnare il romantico scatto, anche una didascalia: “You tore out my heart” ovvero “Mi hai strappato il cuore”. Così la Rodriguez e Spinalbese hanno ufficializzato anche sui social la loro storia d’amore.

