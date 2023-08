NEWS

Andrea Sanna | 26 Agosto 2023

Belen Rodriguez

L’indiscrezione su Belen Rodriguez

In questa calda estate Belen Rodriguez è tornata a essere una delle protagoniste e non solo per il presunto nuovo flirt con Elio dopo la rottura (da quel che si dice) con Stefano De Martino. Si sta parlando tanto anche del suo futuro televisivo, dopo l’addio a Le Iene e Tú Sí Que Vales. Dove la vedremo?

Di recente si era parlato della possibilità di ritrovarla su Discovery, come emerso su Dagospia, ma Pipol TV ha smentito il pettegolezzo su Belen Rodriguez spiegando che non ci sarebbe nulla all’orizzonte. Tante quindi le indiscrezioni sul suo conto ma nulla di certo per il momento. L’ultima voce ora arriva dal settimanale Vero. Stando a quanto si apprende pare che la conduttrice argentina sarebbe vicina da una nuova esperienza televisiva.

Come si apprende dal magazine, infatti “La showgirl sarebbe ad un passo dalla firma di un contratto con Sky”. Dalla rivista si legge anche cosa potrebbe andare a fare Belen Rodriguez. Pare che secondo i rumor sarà vicina alla conduzione ben due trasmissioni televisive sulla pay TV satellitare. Ecco quanto si legge a tal proposito: “Su Sky potrebbe condurre due programmi”.

A oggi Belen Rodriguez non ha ancora commentato la notizia, quindi non abbiamo conferme che il pettegolezzo possa essere o meno vero. Al momento però non ci sono conferme da parte della diretta interessata, né ulteriori dettagli in merito. Quindi non ci resta che attendere per capire cosa succederà.

Intanto, sempre su Belen Rodriguez si è detto che parteciperà alla nuova stagione di Celebrity Hunted insieme alla sorella Cecilia Rodriguez. Si parla anche di diverse ospitate, in particolare a Belve. Pare infatti che la conduttrice arriverà alla corte di Francesca Fagnani per parlare anche della rottura Stefano De Martino (già confermato tra gli ospiti).

Attendiamo nuove news sul futuro di Belen Rodriguez.