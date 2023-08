NEWS

Andrea Sanna | 26 Agosto 2023

Uomini e donne

La foto del tronista di Uomini e Donne

In data 24 agosto hanno preso il via le registrazioni di Uomini e Donne, dove abbiamo conosciuto Brando, uno dei tre nuovi tronisti. Su di lui sono già arrivate le prime segnalazioni, secondo cui il ragazzo di Treviso sarebbe fidanzato con una ragazza di nome Alice.

La pagina Very Inutil People ha postato uno screen in cui la presunta fiamma del neo protagonista del dating show smentisce tutto. In sintesi ha smentito qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale, spiegando invece come tra loro ci sia solo una bella amicizia. I dubbi però continuano a esserci e i fan di Uomini e Donne hanno continuato a fare delle ricerche a quanto pare.

Sempre a Very Inutil People è giunto un nuovo gossip. Nella pagina Instagram in questione una fonte anonima ha inviato il seguente messaggio: “Brando, tronista di Uomini e Donne, da circa due anni convive a Quinto di Treviso con lei. Da un anno hanno anche un cagnolino di nome Blue. Era su tutte le loro storie prime che le togliessero”.

Poco sotto la foto che vede Brando in compagnia della presunta fidanzata e del loro amico a quattro zampe, di nome Blu.

La segnalazione su Brando di Uomini e Donne

Nonostante quindi la presunta dolce metà di Brando abbia seccamente smentito qualsiasi tipo di rapporto che vada oltre l’amicizia, c’è chi pensa che le cose starebbero diversamente. Tutte notizie queste da prendere con le pinze e che troveranno un chiarimento nei prossimi giorni.

Questo perché la prossima settimana è prevista la nuova registrazione di Uomini e Donne e presumibilmente si potrebbe parlare anche di questo. Sarà la redazione a fare tutte le ricerche accurate e verificare se quanto detto dai telespettatori corrisponde al vero o meno. C’è da dire che comunque questa nuova edizione è già partita con un pettegolezzo che sta incuriosendo e non di poco i fan della trasmissione.