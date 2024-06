“Se sbagli è giusto pagare, ma…”, Belen Rodriguez è tornata a parlare di Chiara Ferragni. La showgirl argentina ha svelato cosa pensa dell’influencer dopo il caso Pandoro.

Belen torna a parlare di Chiara Ferragni

Svelato quale sarebbe attualmente il rapporto tra Chiara Ferragni e Chiara Biasi (si mormorava che le due avessero litigato), ora a parlare dell’imprenditrice digitale ed ex moglie di Fedez è Belen Rodriguez. Se in questi giorni a esporsi su di lei e il motivo del perché si sono defollowate è stata Giulia De Lellis, ora a dire la sua sull’influencer è la showgirl argentina.

Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto e ha commentato non solo il caso Pandoro ma anche ciò che ne è scaturito nei confronti di Chiara Ferragni, con commenti al veleno da parte del web. Ospite del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, la conduttrice ha fatto sapere di non leggere i commenti negativi sui social, anche se le dispiace scoprire che almeno l’80% di questi arriva da delle donne. Un qualcosa di cui non si spiega.

Ed è proprio in questo caso che Belen Rodriguez ha citato l’imprenditrice digitale, come ripreso da Biccy:

“Penso, per esempio, a quello che è capitato a Chiara Ferragni: indipendentemente dal fatto in sé e considerando che se sbagli è giusto pagare nelle sedi competenti, vedere tutto l’odio e le cattiverie che le sono arrivate fa male. Ci vuole più solidarietà, ci vuole più comprensione, e meno giudizio”.

In generale Belen Rodriguez ha fatto sapere di immedesimarsi nelle persone che criticano. Per lei “è evidente che abbiano passato qualcosa di brutto per comportarsi in quella maniera”.

La Rodriguez ci ha tenuto a precisare che per quanto da fuori le vite dei personaggi sembrano rose e fiori, in realtà non è così. Anche lei, così come altri volti conosciuti vivono momenti tristi e il fatto che parte di essi si mostrino felici e appagati è una bugia. Per lei è importante che la gente lo capisca.

Tra l’altro già in passato Belen Rodriguez in risposta a una domanda su Instagram aveva parlato di Chiara Ferragni. E aveva ricordato come tra loro non ci sia mai stato un bel rapporto. In ogni caso è sempre stata contrariata dall’odio emerso sui social:

“Ho provato anche rabbia nel leggere la situazione che la riguarda. Io e lei non abbiamo mai avuto un bel rapporto, ma per colpa di terzi. Però esiste anche l’umanità e vedendo come la cattiveria la stia ricoprendo sui social dalla mattina alla sera mi sento di dire basta. Ha sbagliato, ma lasciatela in pace adesso”.

Insomma nonostante tra loro non ci sia alcun legame, Belen ci ha tenuto a esprimere solidarietà verso Chiara Ferragni.