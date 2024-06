Mentre si trova in vacanza a Forte dei Marmi, Chiara Ferragni ha incontrato un suo fan, che non le ha risparmiato complimenti. La sua risposta, però, è una nuova stoccata a Fedez: “Più bella grazie alla separazione”.

La nuova stoccata di Chiara Ferragni

Giornate toscane per Chiara Ferragni. L’influencer in questi giorni si trova a Forte dei Marmi per trascorrere delle giornate tra mare e relax. Mentre si parla tanto di lei (nuove le dichiarazioni di Belen Rodriguez sul suo conto), su TikTok è diventato virale tra i “Per te” un video che la ritrae protagonista.

A registrarlo un bagnante che dopo averla riconosciuta si è avvicinato per scambiare quattro chiacchiere con lei. L’imprenditrice digitale è parsa davvero molto disponibile e non ha mancato di scherzare in compagnia del suo estimatore. Quest’ultimo le ha rivolto una serie di complimenti: “Sei sempre più bella! Lo sai cosa ti fa bene?“. Non si è fatta attendere la risposta da parte di Chiara Ferragni, che ha spiazzato tutti: “La separazione!“.

L’uomo in questione poco dopo ha realizzato un altro contenuto su TikTok e ha fatto sapere che tutti i presenti erano pronti con il telefono in mano, con la speranza di vederla insieme a qualcuno. Ma resteranno “a bocca asciutta”, ha fatto sapere la stessa Chiara Ferragni.

Insomma a modo suo l’imprenditrice digitale ha scacciato i rumor che la vedrebbero sempre vicina a qualcuno. Oggi è una mamma single e non sembra avere intenzione (per ora) di innamorarsi di nuovo. Peraltro secondo alcuni Chiara Ferragni starebbe ancora pensando al suo ex Fedez, nonostante le frecciatine. Proprio il rapper, intanto, dall’altra parte sta facendo chiacchierare a causa di una recente live in cui (per puro caso) ha ritrovato Rosa Chemical a un anno dall’ultima volta in cui si sono parlati.

Anche in questa calda estate Fedez e Chiara Ferragni sono certamente tra i più chiacchierati!