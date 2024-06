Al Grande Fratello, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarà anche una famosa attrice che abbiamo spesso visto nei cinepanettoni. E sul suo conto spunta uno spoiler importante: il suo nome inizia per N. Di chi si tratterà?

Attrice famosa verso il Grande Fratello

Per quanto ora gli occhi siano tutti puntati su Temptation Island e sulle varie segnalazioni legate ai protagonisti, vecchi e presunti nuovi concorrenti del Grande Fratello continuano a far discutere. Mentre Giuseppe Garibaldi è impegnato con un tour in giro per l’Italia per cercare i volti giusti per la prossima edizione, ora emerge un’indiscrezione interessante.

A lanciare lo scoop, dopo quello sulla presunta coppia squalificata da Temptation Island, è ancora una volta Biagio D’Anelli. L’esperto di gossip ha avuto modo di presenziare come ospite nel programma di Turchese Baracchi, Turchesando. Nel format radiofonico l’opinionista ha svelato di avere delle notizie interessanti sul prossimo Grande Fratello e su una concorrente in particolare. Stavolta pare si tratti di una famosa attrice dei cinepanettoni:

“Chiudo con una bombetta, un’attrice dei cinepanettoni famosissima varcherà la Porta Rossa del Grande Fratello a settembre. Doveva già entrare in passato. Posso dire che il suo nome inizia per N, ma non posso dire altro al momento, basta così ho detto troppo“.

Ciò che è balzato all’occhio è lo spoiler fatto da Biagio D’Anelli sulla presunta gieffina in questione. Si tratta si di un volto noto dei cinema italiano, ma quel che spicca maggiormente è il fatto che il suo nome inizi per N. È bastato questo piccolo, ma importante indizio, per portare i fan del Grande Fratello a fare delle previsioni su chi potrebbe trattarsi.

Al momento è inopportuno fare previsioni o comunque citare delle attrici se non si ha certezza definitiva, dunque attenderemo se emergeranno o meno dei nuovi dettagli nei prossimi giorni. Chi sarà il volto femminile pronta a varcare la Porta Rossa del Grande Fratello?