Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: i retroscena della loro storia. Ecco com’è iniziata

1 Svelati i retroscena della storia tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. Ecco com’è iniziata la loro relazione e tutto quello che è accaduto

Da ormai diverse settimane abbiamo appreso della rottura definitiva tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Mentre al ballerino sono già stati attribuiti numerosi flirt, tra i quali anche uno con Alessia Marcuzzi, prontamente smentito, pare che la showgirl argentina abbia già ritrovato la serenità. Come annunciato in esclusiva da Dagospia infatti Belen ha fatto la conoscenza dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, col quale è scoppiata la passione. Dopo aver passato un bellissimo weekend in barca Capri, dove hanno festeggiato anche il compleanno di lui, adesso la neo coppia è stata paparazzata dal nuovo numero del settimanale Chi, che riporta in esclusiva le prime immagini di Belen e Gianmaria, che si scambiano bollenti baci.

Come se non bastasse, la rivista svela anche tutti i retroscena su questa storia, svelando com’è iniziata e come Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si sono conosciuti. Ad introdurli è stato niente che meno che Mattia Ferrari, da sempre caro amico della showgirl. Questo quello che si legge in merito:

“Vedendo la showgirl abbattuta per la fine della relazione con De Martino, ha pensato che Antinolfi fosse la persona giusta per farle tornare il sorriso. E così li ha fatti incontrare con la ‘scusa’ di qualche progetto insieme nel campo della moda. All’inizio Belen non sapeva nemmeno se Antinolfi fosse fidanzato. Poi i due hanno cominciato a sentirsi, lei si è concessa qualche weekend sul lago di Como con la famiglia e il figlio Santiago, e pare che Antinolfi sia andato a trovarla in gran segreto”.

Successivamente, Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si sono spostati a Capri, dove hanno trascorso un bellissimo weekend insieme:

“La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri, durante il quale ha prima festeggiato il compleanno di Antinolfi, e poi si è concessa una notte di canti e balli all’Anema e core di Capri. Fino al gran finale, i baci nel giardino della villa che hanno preso in affitto per celebrare l’inizio della loro storia”.

Ma non è tutto. Chi infatti svela anche cosa è accaduto dopo la fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Scopriamo tutti i dettagli.