1 Il presunto messaggio di Belen Rodriguez

Ormai il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è noto a tutti. Nonostante ancora a volte ci siano rumor in merito a delle presunte crisi. Di recente, infatti, si era diffusa la notizia secondo la quale i due potessero star passando un brutto periodo:

“Dopo le stories mostrate con De Martino mattatore in console; sul profilo Instagram di Belen la showgirl argentina ha pubblicato questa canzone di Jovanotti con delle parole sibilline ‘buonanotte con delle verità…’. Un messaggio criptico che sa di crisi?“

Ovviamente non era così e i due sono più innamorati che mai. Talmente tanto che secondo Dagospia la showgirl starebbe mandando dei messaggi velati a una donna della TV in particolare. Nella rubrica “A lume di Candela“, infatti, si fa riferimento a questa persona senza però farne il nome. Di chi si tratterà? Sempre che la notizia sia vera. Non sappiamo se sia davvero così. Questo ciò che si legge sul portale:

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme ormai da mesi, solo ieri però hanno deciso di pubblicare sui rispettivi social foto di coppia. L’ufficialità per tutti. Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?

Staremo a vedere che cosa accadrà nel prossimo futuro. Nel mentre Stefano e Belen si godono la loro ritrovata felicità anche dopo che la showgirl si è ripresa dal Covid. qualche tempo fa De Martino stesso ha rivelato come vanno davvero le cose con la compagna. Se siete curiosi di scoprire cos’ha detto il conduttore non vi resta che continuare a leggere. Girate pagina per scoprire tutto il suo discorso in merito al matrimonio e tanto altro…