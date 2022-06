Cristi tra Belen Rodriguez e Stefano?

In queste ultime ore si è parlato di una presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due, infatti, dopo diverso tempo si sono riavvicinati e adesso sembrerebbero tornati ufficialmente insieme. A dare questa convinzione ai fan anche le parole dell’ex ballerino stesso. Durante un’intervista, infatti, aveva rivelato: “Se stiamo insieme? Sì, sì. Credo che ci sia una sorta di transfert emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro“.

Come dicevamo, però, secondo l’account di gossip thepipol_gossip ci sarebbero stati dei movimenti sospetti. Ecco quanto riporta: “Dopo le stories mostrate con De Martino mattatore in console; sul profilo Instagram di Belen la showgirl argentina ha pubblicato questa canzone di Jovanotti con delle parole sibilline ‘buonanotte con delle verità…’. Un messaggio criptico che sa di crisi?“. Cosa c’è di vero non possiamo saperlo. Potrebbe essere una semplice coincidenza. Fatto sta che a smentire questa ipotesi ci siano non solo i commenti sotto il post dei fan, ma anche alcune possibili prove fotografiche.

Gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza, infatti, hanno postato sui loro profili alcune immagini. In una di queste, per esempio, si vede De Martino mentre mostra la mano alla quale parrebbe essersi rimesso la fede. Ma non solo. Belen Rodriguez e Stefano hanno anche pubblicato, sui rispettivi account, l’immagine di un paio di piatti di pasta. Sembra evidente che si trovino allo stesso tavolo nel medesimo posto. Molto probabilmente, quindi, i loro follower possono dormire sonni tranquilli.

Al momento, infatti, non ci sarebbe aria di burrasca tra i due. In caso di eventuali cambiamenti non esiteremo ad aggiornavi. Continuate a seguirci, nel frattempo, per non perdervi tante altre news su Belen Rodriguez e Stefano.

