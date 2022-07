1 Ecco perché Belen è sparita dai social

Sono bastati dei giorni di assenza dai social per scatenare il solito polverone mediatico. Più di qualcuno ha subito ipotizzato che la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino fosse già giunta al capolinea, ma nulla di tutto questo corrisponde alla realtà. C’è un motivo ben diverso che ha portato la showgirl ad allontanarsi per qualche giorno ed è stata lei stessa a spiegarlo sul suo profilo di Instagram.

Non è bastata nemmeno la smentita da parte di Stefano De Martino che su Instagram, tra le storie, ha pubblicato uno scatto che ritraeva proprio Belen Rodriguez in tutto il suo splendore. Un modo come un altro, seppur indiretto, per smentire le dicerie sulla loro relazione. A distanza di poche ore da questo episodio, Belen ha fatto ritorno sui social e molto serenamente ha spiegato cosa è accaduto davvero e perché è sparita tutti questi giorni. Non che fosse obbligata a dirlo. Quantomeno la conduttrice ha messo fine ai gossip sul suo conto, dato che dietro c’è una motivazione ben precisa.

Belen Rodriguez ha fatto sapere di trovarsi impegnata con le registrazioni della nuova edizione di Tú sí que vales, per poi rivelare: “Ho fatto un bel Covid, per quello sono sparita. Però sono sana e salva. È stata pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto. Per questo sono scomparsa da Instagram per qualche giorno e niente di tutte le cavolate che hanno scritto, come al solito. Però va bene. Chi se ne frega. Sono contenta, molto contenta”, per poi parlare dell’aiuto che le stanno dando le sue assistenti durante questa giornata lavorativa.

Belen Rodriguez spiega perché è stata assente sui social pic.twitter.com/5aB1Kquv25 — disagiotv (@disagio_tv) July 12, 2022

Dunque chi ha fantasticato su una possibile rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, può tranquillamente mettersi l’anima in pace. Le cose tra loro procedono a gonfie vele e sono più innamorati che mai! Nell’ultimo periodo, intanto, si è spesso parlato del suo ex Antonino Spinalbese, il quale ha commentato il ritorno di fiamma della coppia…