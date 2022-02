1 Le Iene: Belen parla di Alessia Marcuzzi ed Emma

Ieri sera Belen Rodriguez ha debuttato, accanto a Teo Mammucari, come conduttrice a Le Iene. Dei tanti momenti che l’hanno vista coinvolta ce n’è stato uno che ha particolarmente attirato l’attenzione dei telespettatori. La showgirl argentina è stata coinvolta infatti nel gioco Passaparolaccia, dove ha parlato di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo che hanno avuto a che fare con lei. I personaggi in questione comparivano sullo schermo sì, ma Belen li descriveva senza fare i loro nomi.

In particolar modo si è parlato, tra i tanti, anche di Alessia Marcuzzi. Le due sono “legate” dal famoso gossip che parlava di un presunto flirt tra Alessia e Stefano De Martino, poi smentito da entrambi. A riguardo Belen Rodriguez, come riportato gentilmente da Biccy, ha detto:

“La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle serate insieme, alcune cene e ci siamo divertite tanto. Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Professionalmente è molto brava. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Em, non lo so. Una parola per descriverla? Frizzante“.

Questa descrizione ha lasciato pensare che si trattasse proprio della Marcuzzi. Ma non è finita, perché Belen Rodriguez ha avuto qualcosa da dire anche su Emma Marrone, ex proprio di Stefano prima che quest’ultimo la lasciasse per l’argentina:

“Questa persona la conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me. Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io. Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla… è una persona con le pa**e“. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Anche in questo caso il pubblico non ha avuto dubbi che si trattasse di Emma. Ma non è finita qui…