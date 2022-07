Belen Rodriguez, la mamma rompe il silenzio sulla rottura con Antonino Spinalbese

1 Il commento della madre di Belen Rodriguez

Ormai è passato molto tempo dalla rottura tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La loro storia non è durata tantissimo, poco più di un anno. Ma dal loro amore è nata una splendida bambina: Luna Marì. La fine di questa storia è stata molto chiacchierata, ma non ha visto i due esporsi troppo. E proprio la showgirl ora è tornata con l’ex marito Stefano De Martino, padre del figlio maggiore Santiago.

I loro continui tira e molla fanno sempre molto parlare, ma possiamo dire che i fan sono molto felici di questo amore rinato. Ovviamente, come purtroppo accade, c’è anche chi ha da ridire sulle azioni altrui riguardo la loro vita privata. E così questa volta ad intervenire è stata la madre di Belen, la signora Veronica Cozzani.

Nell’ultimo post pubblicato da Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram c’è una foto in cui lei bacia Stefano De Martino. E quindi sono apparsi tantissimi commenti. Molti cuori e messaggi positivi, ma qualcuno ha anche lanciato una critica. Come riporta il sito Gossip e TV, un utente, infatti, ha scritto: “L’amore vince su tutto”. E un altro ha risposto: “Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza, mah!”.

Ecco che quindi la signora Cozzani non ha potuto fare a meno di trattenersi. E così ha risposto a tono a questo secondo utente. Questo il commento lasciato sotto al post: “Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si rialza tutte le volte che è necessario farlo! Questo è vivere”. La madre di Belen in poche righe ha voluto spiegare che la vita è fatta per essere vissuta e tutti possiamo commettere degli errori.

Ma vediamo cosa aveva raccontato la Rodriguez riguardo la rottura con Antonino Spinalbese…