Belen Rodriguez: la madre interviene sui social e lancia una frecciatina

1 La madre di Belen Rodriguez interviene per la prima volta sui social e lancia quella che sembra una frecciatina. Lei però fa chiarezza

In queste roventi settimane estive a far discutere il web e i siti di gossip è stata come sappiamo Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha infatti nuovamente ufficializzato la fine del matrimonio con Stefano De Martino, voltando così pagina. Poco dopo la conduttrice è stata beccata a Capri in compagnia di Gianmaria Antinolfi, col quale c’è stato un flirt durato soltanto una manciata di giorni. I due sono stati avvistati insieme anche ad Ibiza, tuttavia però le cose sono ad un tratto precipitate e Belen e l’imprenditore partenopeo hanno messo un punto alla loro conoscenza. Qualche giorno fa invece è arrivato l’ennesimo gossip bomba. Pare infatti che adesso la Rodriguez abbia iniziato a scambiarsi messaggi con niente che meno che con Michele Morrone, senza dubbio uno degli attori del momento.

In questo trambusto mediatico, la famiglia di Belen Rodriguez, almeno fino ad ora, è sempre rimasta in silenzio, non volendo dare adito ai pettegolezzi. Adesso però ad intervenire è Veronica Cozzani, madre della showgirl argentina. La mamma di Belen ha pubblicato sui social un post che ha immediatamente attirato l’attenzione, e che in molti hanno considerato una frecciatina. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho capito che chi non ti cerca non sente la tua mancanza, e chi non sente la tua mancanza non ti ama. La vita decide chi entra nella tua vita, però sei tu a decidere chi far restare. La verità fa male una volta sola, la bugia fa male sempre. Perciò, dai importanza a chi ti dà importanza, e non trattare come priorità chi ti tratta come un’opzione”.

A quel punto in molti hanno ipotizzato che la madre di Belen Rodriguez abbia voluto lanciare una frecciatina a Stefano De Martino. Tuttavia Veronica Cozzani ha specificato che il suo post non era in alcun modo collegato al ballerino. Quando poi gli utenti hanno ipotizzato che tra la mamma della showgirl e suo marito ci fosse aria di crisi, Veronica è nuovamente intervenuta, smentendo categoricamente le voci, svelando come il suo post fosse solo una considerazione generica. Nel mentre qualche ora fa abbiamo appreso che Belen e Michele Morrone starebbero progettando una fuga romantica. Rivediamo cosa sta accadendo.