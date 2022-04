Belen Rodriguez commenta la malattia dell’ex Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez e la malattia di Antonino Spinalbese

Oggi a Verissimo ospiti in studio da Silvia Toffanin le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. Le due hanno avuto modo di parlare del loro rapporto e chiacchierare un po’ con la conduttrice della vita privata e non solo. Rivolgendosi alla conduttrice di Tú sí que vales, la Toffanin le ha domandato se fosse o meno al corrente della malattia autoimmune annunciata dall’ex Antonino Spinalbese sul suo profilo Instagram.

Sui social, infatti, pochi giorni fa l’hairstylist ha pubblicato un lungo video, dove ha fatto sapere di attraversare un periodo molto difficile della propria vita: “Ho una grave malattia autoimmune. Un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita”, ha raccontato (QUI PER L’ARTICOLO COMPLETO). Belen Rodriguez ha ammesso che in realtà era a conoscenza del ricovero in ospedale per l’infiammazione al pancreas, ma non di tutto il resto. Ecco cosa ha detto la showgirl argentina a Verissimo:

“Io so soltanto che ha avuto l’infiammazione al pancreas, sì. Non è una cosa così. Ha fatto un digiuno in ospedale per una settimana, ma della malattia autoimmune non ne so niente”, ha spiegato Belen.

A quel punto Silvia Toffanin le ha chiesto se fosse dispiaciuta per questa situazione. Belen Rodriguez ha confidato che ovviamente non le fa piacere essere a conoscenza di una cosa simile, anche perché Antonino Spinalbese sebbene non sia più il suo compagno è pur sempre il papà della sua bambina:

“Come no, è il padre di mia figlia. Io adesso non sto a raccontare di più perché sono invecchiata di un bel po’ e qualcosa me la tengo per me. Ho imparato che fa bene tenersi le cose per sé stessi. Ma sono anche una persona con un’umanità”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Con queste poche parole Belen Rodriguez ha commentato il delicato periodo che sta vivendo il suo ex Antonino Spinalbese.

