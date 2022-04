Ex tronista di Uomini e Donne si propone per partecipare al GF Vip 7 e alla rivista del dating show ammette: "Mi piacerebbe"

Ex tronista si propone per il GF Vip 7

Si sono spente da alcune settimane i riflettori sulla Casa più spiata d’Italia eppure l’attenzione è già puntata verso la prossima edizione. Il GF Vip 7 tornerà a settembre sul piccolo schermo e Alfonso Signorini sarà ancora al timone di conduzione. Di certo il conduttore sta già pensando al cast, pronto a rispettare le aspettative dei telespettatori.

Se qualcuno in questi anni ha declinato l’invito di partecipare al programma, c’è chi invece si propone con grande convinzione. Un ex tronista di Uomini e Donne, parliamo di Davide Donadei, ha fatto sapere alla rivista del dating show che non esclude l’idea di poter far parte della famiglia del GF Vip 7.

Esattamente un anno fa abbiamo visto Davide sedere sul trono della trasmissione di Maria De Filippi, ma pare sia pronto per fare una nuova esperienza televisiva. Al giornale ha fatto sapere di aver presenziato al Grande Fratello grazie a un suo amico che lavora lì e ha confessato che per lui è stato davvero molto bello poter vedere da vicino cosa succedeva. Ha spiegato che era la finale del reality, si presume la scorsa edizione o quest’ultima durate sei mesi.

Davide di Uomini e Donne ha detto che non si tratta della cosa che gli piacerebbe fare di più in assoluto, ma si avvicina molto, confessando poi che per lui fare il GF Vip 7 “sarebbe veramente interessante”.

Donadei ha quindi lanciato la sua candidatura per una ipotetica partecipazione alla prossima edizione del GF Vip 7. Ora la palla passa ad Alfonso Signorini e ai suoi collaboratori, pronti a trovare i volti giusti per settembre. Vedremo anche l’ex tronista di Uomini e Donne? Presto per dirlo, ma mai dire mai.

Continuate a seguirci per altre news in tempo reale sul mondo della TV, i suoi protagonisti e non solo!

Novella 2000 © riproduzione riservata.