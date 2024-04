Santiago compie 11 anni e Belen gli scrive una dolce dedica: “Ti amo fino a morire d’amore” (FOTO)

NEWS

Nicolò Figini | 9 Aprile 2024

In queste ultime ore Belen Rodriguez ha fatto i suoi auguri di compleanno al figlio Santiago dedicandogli una dolce dedica sui social.

Gli auguri di Belen Rodriguez a Santiago

Belen Rodriguez quasi ogni giorno deve far fronte a nuovi rumor in merito a presunti fidanzati. Tra le indiscrezioni più recenti possiamo citare quella che riguarda un giovane ragazzo che è stato avvistato sempre più spesso in alcune foto che circolano sul web. Al momento però non abbiamo certezze e sappiamo solamente che la conduttrice si sta dedicando alla famiglia.

Molto spesso si fa vedere sul proprio profilo Instagram in compagnia dei figli Santiago, avuto con Stefano De Martino, e Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese. Oggi ha voluto dedicare un pensiero speciale al primogenito in occasione del suo undicesimo compleanno. Ormai si sta facendo sempre più grande e la madre gli ha scritto un dolce messaggio:

“A te che sei un bravo ragazzo, a te che mi hai insegnato a essere una brava mamma, a te che con i tuoi profondi occhi dai il senso più grande che la vita mi possa aver regalato. Te amo fino a morire d’amore. Tanti auguri Santiago, sono fiera di te! Tanto tanto! Per te”.

Nel post che potete vedere qui sopra, inoltre, Belen Rodriguez ha anche pubblicato una serie di foto che ritraggono varie età che ha attraversato Santiago prima raggiungere gli undici anni. Alcune sono pose molto buffe, mentre altre sono più tenere.

Tantissimi, ovviamente, i commenti dei fan e degli amici famosi che si aggregano agli auguri. Tra questi possiamo citare Ursula Bennardo, Alessia Fabiani e molti altri ancora. A loro vogliamo aggiungerci anche noi, facendo da parte di tutta la redazione di Novella 2000 i nostri più cari auguri di buon compleanno a Santiago, con la speranza che possa passare una splendida giornata.