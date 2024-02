Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Febbraio 2024

Belen Rodriguez

Alcune segnalazioni riportate dagli utenti sul web collegherebbero Belen Rodriguez a una sua ex fiamma, ovvero il giocatore di basket Bruno Cerella. Tutti gli indizi.

Nuovo flirt per Belen Rodriguez?

In questi ultimi giorni si sta parlando molto della vita sentimentale di Belen Rodriguez, da sempre i fan ne sono rimasti affascinati e le sue avventure in amore hanno appassionato migliaia di persone. In molti si chiedono che cosa sia successo con Elio Lorenzoni e perché si siano lasciati.

La conduttrice non ha mai risposto, ma nel mentre è nata una nuova indiscrezione. Non molti giorni fa il settimanale Chi ha paparazzato la showgirl a cena fuori con il modello Giacomo Cavalli, ex fiamma di Diletta Leotta. I due sono stati avvistati mentre passeggiavano insieme per le vie della città fino a quando Belen è salita in casa di Giacomo per circa un’ora.

Ovviamente potrebbe trattarsi solo di un’amicizia, soprattutto perché si sta diffondendo un altro rumor in merito a una possibile frequentazione. Stando alle segnalazioni arrivate a Deianira Marzano su Instagram, infatti, si pensa a un ritorno di fiamma con il suo ex flirt Bruno Cerella.

Nuovo amore per Belen Rodriguez?

Un indizio starebbe nel fatto che Belen Rodriguez ha mostrato sui social delle scarpe impugnate da una mano maschile. Inoltre sullo sfondo si possono vedere tante altre scarpe da ginnastica, ma non finisce qui perché anche il bracciale che si intravede si crede possa appartenere a Bruno.

Il possibile nuovo flirt della conduttrice

Per concludere, Belen ha pubblicato un reel in cui viene mostrato un quadro da vicino e diversi follower hanno subito notato che sembrerebbe essere lo stesso tenuto in casa dal giocatore di basket. Che stia nascendo di nuovo un amore tra loro? Oppure si parla solo di una bella amicizia? Al momento non lo possiamo sapere con certezza.

Rimaniamo in attesa di dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.