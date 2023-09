NEWS

Nicolò Figini | 4 Settembre 2023

La pace tra Alessandro e Sophie Codegoni

Da qualche giorno si parlava di una presunta crisi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Quest’ultima, ieri in giornata, ha spiegato sui social di star attraversando un periodo complicato con il suo compagno. Per tale ragione ha chiesto il rispetto della privacy a tutti i suoi fan:

“Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo.

Non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che siamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia. Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l’amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date e non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all’evidenza”.

Come ha appreso da Novella 2000 ieri in tarda serata, le stesse fonti che aveva parlato della presunta rottura, ci hanno informato che la crisi è rientrata. A provarlo anche il post che Alessandro Basciano ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. La foto mostra la sua sagoma e quella di Sophie Codegoni mentre si abbracciano. In descrizione si legge:

“Quanto più siamo attaccati a qualcosa, tanto più è probabile che ci arrabbiamo. Ti amo”.

Tutti i fan della coppia adesso possono tirare un sospiro di sollievo. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.