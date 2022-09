1 Il racconto di Belen Rodriguez

In queste ore è stata rilasciata un’intervista di Belen Rodriguez a Il Corriere della Sera. Nel corso della lunghissima chiacchierata la showgirl ha rivelato dei dettagli sul suo passato che i suoi fan non conoscevano. Come per esempio la rapina che ha subito, insieme alla sua famiglia, quando ancora si trovava in Argentina. Il racconto è iniziato in questo modo:

“Un giorno arrivano da noi. In otto, armati e drogati di colla. Io ero in giardino, mi prendono per i capelli, mi trascinano dentro. Ci legano, pistole puntate alla testa. Oggetti rubati? Dalle tazzine di caffè alle forchette. Dalla televisione alle lenzuola. Vestiti, scarpe, mutande, il mio book fotografico da modella.

Con lo stipendio del volantinaggio avevo comprato un paio di stivali a rate. Neri, con le borchie, il mio orgoglio. Così, mentre loro saccheggiano casa, io, con le mani legate, riesco a spostarmi e a prendere gli stivaletti per nasconderli nella fessura del divano letto. Stivaletti salvi!“.

Lo spaventoso racconto di Belen Rodriguez, per fortuna, si conclude con un lieto fine. La paura, tuttavia, è stata tanta. A un certo punto, infatti, l’hanno portata in bagno da sola. Ha temuto per la sua vita, ma tutto ciò che interessava ai malviventi era il numero di conto corrente del padre:

Poi mi chiamano in bagno. Da sola. Penso: se non mi uccidono tutto il resto va bene, il resto lo posso dimenticare. Vogliono sapere il numero del conto corrente di mio padre. Nient’altro. Dopo otto ore vanno via con tutte le nostre cose, ma ci lasciano vivi. In seguito? Decido di andarmene. Vengo in Italia con un contratto di modella.

Le rivelazioni di Belen Rodriguez, però, hanno riguardato anche il padre e il suo rapporto con lui quando era più giovane. Per scoprirne di più non vi resta che proseguire nella lettura…