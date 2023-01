NEWS

Andrea Sanna | 4 Gennaio 2023

GF Vip 7

Alle 3 di notte si è verificata una brusca lite in cucina tra Edoardo Donnamaria e Dana Saber. E non se le sono mandate a dire

Lite tra Edoardo Donnamaria e Dana Saber

A tarda notte, precisamente intorno alle 3, è scoppiata una brusca lite tra Edoardo Donnamaria e Dana Saber. Quest’ultima si è ritrovata in cucina con Nicole Murgia, Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi. In un secondo momento si è aggiunto il volto di Forum.

Proprio Antonella raccontava come con Edoardo il suo rapporto è in una fase di stallo. Lei ci parla, ma non riesce a tornare come erano fino a pochi giorni fa. La Fiordelisi dunque rifletteva di questa cosa con i suoi compagni. Lui è arrivato dicendo di essersi rotto le scatole di sentire sempre questi discorsi, chiedendo di cambiare argomento.

Poco dopo Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia hanno continuato a parlare per un po’. Di tanto in tanto Edoardo Donnamaria è intervenuto nel dire la sua, mentre Dana Saber è parsa decisamente più silenziosa. Almeno in un primo momento. Improvvisamente la modella ha iniziato a ridacchiare e stuzzicare Edoardo Donnamaria.

Proprio quest’ultimo ha portato alla luce il fatto: “Quando mi hai dato del cane due volte in veranda. Ah mi hai dato del cane di Oriana? Certo, sei stata talmente simpatica…”. Nicole Murgia ha fatto notare però che la Marzoli ha chiesto scusa, così anche Dana ha posto le sue scuse, continuando a ridere. Lui però non l’ha trovata per nulla sincera e questo ha scatenato lo scontro.

VI PREGO EDOARDO.D CONTRO DANA ALLE 3 DI NOTTE COSÌ DE BOTTO 🍿#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/3RI8ZjLwx7 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) January 4, 2023

Edoardo Donnamaria, molto seccato, ha continuato a dire la sua: “Non stai bene, hai il cervello in pappa. Ridi come una cretina, tu sei una pazza. Meglio essere un cane e avere però il cervello funzionante”. Poco dopo Edoardo Donnamaria ha continuato a dire: “È arrivato il premio Nobel” e sottolineare come, a detta sua, Dana si sia messa a ridere nel vedere Antonella raccontare cose che la fanno star male: “Ma che c***o ridi?”. Poi le ha dato della “cattiva, matta e perfida”, suggerendo ad Antonella di svegliarsi: “Questa è cattiva dentro”.

A seguire sempre Edoardo Donnamaria nel battibecco con Dana Saber ha anche difeso Nicole Murgia per la nomination ricevuta da lei e la motivazione data. Oltre a fare delle osservazioni a riguardo, ha continuato a dire ad Antonella di aprire gli occhi e rivolgendosi alla Saber: “Dana vergognati dici solo cose senza senso e cattiverie random”. Infine l’ha anche invitata a smetterla di parlare in arabo, dato che ogni tanto la vippona ha tirato fuori qualche parola.

Ma come si sarà giustificata lei alle parole di Edoardo? Dana sostiene di aver ragione quando dà del “cane” al vippone: “Fai ridere, hai il cervello? Sei uno scienziato della casa. Io ridevo di altro di te cane e non di Antonella non che non sta bene”. Poco dopo ha ribadito ancora il concetto precedente, che ha infastidito Edoardo Donnamaria:

“Sei un cane, è un dato di fatto”. Nel suo monologo Dana Saber ha dato anche “dell’ipocrita” a Edoardo, sostenendo che non è il caso che faccia il “fenomeno“. A detta sua Donnamaria si trova al GF perché non può fare altro, mentre lei può andarsene quando vuole. A seguire gli ha lanciato anche un’altra stoccata: “Tu hai dato della tr**a alla tua ragazza. Dai, fammi capire i discorsi da scienziato che fai. Oltre a infilarti e toccare Oriana, dimmi… cosa fai? Sei patetico, cane, ridicolo, cretino, questo sei”.

Successivamente dopo lo scontro, Antonella Fiordelisi ha avuto modo di parlare con Edoardo Donnamaria. L’influencer si è detta d’accordo su un appunto fatto da Dana Saber e l’ha subito fatto notare al suo attuale ex fidanzato (a oggi i due non stanno insieme):

“Sei il cane di Oriana. Può aver ragione (Dana ndr) visto che ti chiama ‘cane’ e tu subito ci fai pace. Ma è vero”. Situazione che ha portato, come vedete, i due a battibeccare di nuovo…

Antonella: “Dana ha detto che sei il cane di Oriana, può aver ragione visto che ti chiama cane e tu subito ci fai pace”



MIO DIO CHE IMBARAZZANTE LEI CHE DA RAGIONE A DANA DANDO DEL CANE A EDOARDO. D #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/dX73o5GbQV — soleilandia🎄 (@sisonokevin) January 4, 2023

Nella Casa del GF Vip non si può stare mai tranquilli!