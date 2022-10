1 La rivelazione di Belen Rodriguez sul matrimonio

Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata settimanale con Verissimo. Nel corso dell’appuntamento a intervenire in studio con un’intensa e bella intervista è stata Belen Rodriguez. La presentatrice di Tú si qué vales si è lasciata andare a dei lunghi racconti sulla sua vita privata e ha raccontato qualcosa a proposito del suo matrimonio con Stefano De Martino.

Come ricorderete tutti, infatti, Belen Rodriguez e Stefano De Martino dopo il loro matrimonio si sono separati per un periodo, poi tornati insieme, divisi nuovamente e ora formano di nuovo una coppia. Di questo ne ha parlato la diretta interessata nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Vediamo com’è stato introdotto l’argomento.

“Ne abbiamo fatte di cose, tante. Me le scordo sai? Se non fosse per te, non saprei dare un mio curriculum”, ha ironizzato Belen a proposito della sua carriera (e non solo) rivolgendosi alla conduttrice. Proprio Silvia Toffanin si è agganciata a quest’ultima frase per ricordare come proprio sul lavoro ha conosciuto Stefano De Martino:

“Nel 2011 l’ho visto per la prima volta e nel 2012 è successo il patatrack. Poi ci siamo sposati, prima abbiamo fatto un figlio”. A quel punto incuriosita Silvia Toffanin ha chiesto a Belen Rodriguez se lei e Stefano al momento sono divorziati, sebbene siano tornati insieme dopo tanti tira e molla. In quel preciso istante è arrivata la rivelazione della showgirl: “Siamo sposati ancora, sì. È molto simpatica la storia”, ha esordito nel rivelare questo curioso aneddoto. Ma cosa sarà successo? Ecco cosa ha detto a riguardo:

“Abbiamo chiesto il divorzio una volta e non è arrivato perché siamo tornati insieme subito. Poi ci siamo rilasciati… scusami mi sono distratta un attimo a guardarlo, il mio mascalzone preferito”, ha aggiunto Belen Rodriguez con aria innamorata. “Abbiamo chiesto il divorzio un’altra volta, ma il giudice ci ha chiesto di aspettare, perché secondo lui per com’erano andate le cose ci sarebbe stato un ritorno”. Continua…