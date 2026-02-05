Avvistamenti complici in Texas e il colpo di scena dell’arresto del cowboy: la supermodella Bella Hadid e Banuelos smentiscono le…

Avvistamenti complici in Texas e il colpo di scena dell’arresto del cowboy: la supermodella Bella Hadid e Banuelos smentiscono le voci di rottura

Le indiscrezioni su una separazione definitiva tra Bella Hadid e Adan Banuelos sembrano ormai un ricordo lontano. Dopo le voci di crisi diffuse a fine gennaio, la coppia è tornata a dominare le cronache rosa con un avvistamento clamoroso in un locale del Texas. Un video pubblicato da TMZ mostra la modella e il campione di cutting sorridenti e molto vicini mentre ballano, confermando un’intesa che molti davano per spacciata. Le testimonianze oculari parlano di baci e un atteggiamento da coppia consolidata, spazzando via i rumor sulla presunta solitudine lavorativa della top model.

Il giallo dell’arresto per ubriachezza

La cronaca della serata si è però tinta di toni inaspettati a causa di un fermo di polizia. Adan Banuelos è stato arrestato poco dopo l’uscita dal bar con l’accusa di ubriachezza in luogo pubblico. Nonostante i registri carcerari confermino l’accaduto, il cowboy è tornato in libertà nel giro di poche ore pagando una cauzione di circa 380 dollari. Questo imprevisto legale non sembra aver scalfito il rapporto tra i due, dato che le fonti riportano come i drink consumati durante la cena fossero in realtà in numero molto limitato.

Il legame con la famiglia e le soffiate di DeuxMoi

A blindare il ritorno di fiamma intervengono nuovi dettagli trapelati tramite il portale di gossip DeuxMoi. Durante l’evento Winter Bash del 2 febbraio, Bella Hadid è stata vista in compagnia della madre di Banuelos. La complicità mostrata con la famiglia di lui e il saluto affettuoso scambiato prima di congedarsi indicano che il legame è tutt’altro che superficiale. Sebbene People avesse descritto una Bella impegnata a distrarsi con gli amici per elaborare il lutto sentimentale, i fatti recenti raccontano una storia di riconciliazione e già ufficializzata in ambito familiare.

Leggi anche: Hudson Williams, la scalata incredibile dell’ex cameriere che oggi domina Hollywood

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X