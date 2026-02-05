Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos incontrano Papa Leone XIV (FOTO)
L’incontro di Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos con Papa Leone XIV
Nella giornata di ieri 4 febbraio 2026, Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos hanno incontrato Papa Leone XIV nel corso dell’udienza generale in Aula Paolo VI.
Lapo Elkann e Joana Lemos incontrano Papa Leone XIV
All’udienza generale in Aula Paolo VI tenuta da Papa Leone XIV erano presenti anche Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos. Un incontro emozionante a cui entrambi hanno partecipato con grande partecipazione, come mostrato dalle immagini condivise sui social dalla stessa ex pilota di rally raid.
Non appena hanno avuto la possibilità l’imprenditore e la sua consorte si sono avvicinati con compostezza a Papa Leone XIV. Entrambi hanno avuto la possibilità di stringere e baciare la mano de Pontefice e scambiare quattro chiacchiere con lui.
Non è chiaro quale sia stato l’argomento della conversazione, ma dai loro volti sembra sia stato un incontro molto piacevole e sentito da parte della coppia, che si è sempre mostrata molto unita e innamorata.
Come prevede in questo caso il protocollo e il contesto formale, così come altri partecipanti, Lapo Elkann e Joana Lemos sono stati impeccabili. Hanno indossato un dress code nero per lei con un velo di pizzo sul capo, e abito scuro per lui.
Le immagini hanno fatto il giro del web, grazie anche alla condivisione della stessa Joana, trovando commenti positivi.
Elkann e la fede: “Credo molto in Dio”
In un’intervista rilasciata a Verissimo alcuni anni fa, Lapo Elkann ha raccontato a Silvia Toffanin dei momenti dolorosi della sua vita privata.
Nel farlo, però, ha anche ricordato quanto la fede gli sia stata d’aiuto più volte e quanto questa l’abbia salvato dalle complessità che la vita hanno messo nel suo cammino:
“Io credo molto in Dio e prego anche”, ha esordito in quella circostanza. “Io sono un mix ebreo-cattolico, mi hanno salvato”, ha detto con commozione il noto imprenditore.
CREDITI FOTO: Alessia Giuliani / CPP / IPA e foto Instagram Joana Lemos
