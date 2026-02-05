Nella giornata di ieri 4 febbraio 2026, Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos hanno incontrato Papa Leone XIV nel corso dell’udienza generale in Aula Paolo VI.

All’udienza generale in Aula Paolo VI tenuta da Papa Leone XIV erano presenti anche Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos. Un incontro emozionante a cui entrambi hanno partecipato con grande partecipazione, come mostrato dalle immagini condivise sui social dalla stessa ex pilota di rally raid.

Non appena hanno avuto la possibilità l’imprenditore e la sua consorte si sono avvicinati con compostezza a Papa Leone XIV. Entrambi hanno avuto la possibilità di stringere e baciare la mano de Pontefice e scambiare quattro chiacchiere con lui.

Non è chiaro quale sia stato l’argomento della conversazione, ma dai loro volti sembra sia stato un incontro molto piacevole e sentito da parte della coppia, che si è sempre mostrata molto unita e innamorata.

Come prevede in questo caso il protocollo e il contesto formale, così come altri partecipanti, Lapo Elkann e Joana Lemos sono stati impeccabili. Hanno indossato un dress code nero per lei con un velo di pizzo sul capo, e abito scuro per lui.

Le immagini hanno fatto il giro del web, grazie anche alla condivisione della stessa Joana, trovando commenti positivi.

Elkann e la fede: “Credo molto in Dio”

In un’intervista rilasciata a Verissimo alcuni anni fa, Lapo Elkann ha raccontato a Silvia Toffanin dei momenti dolorosi della sua vita privata.

Nel farlo, però, ha anche ricordato quanto la fede gli sia stata d’aiuto più volte e quanto questa l’abbia salvato dalle complessità che la vita hanno messo nel suo cammino:

“Io credo molto in Dio e prego anche”, ha esordito in quella circostanza. “Io sono un mix ebreo-cattolico, mi hanno salvato”, ha detto con commozione il noto imprenditore.

