Belle da Vicino con Alessandro Gualdi: come dire addio alle ‘bingo wings’

Come prevenire e curare le cosiddette Bingo Wings, cioè l'eccesso di pelle nella zona braccia: tutte le dritte del dott. Alessandro Gualdi.

Cosa sono le Bingo Wings

L’immagine è impietosa: la signora non più giovanissima alza le braccia, le agita felice, il sorriso le riempie la faccia di gioia, ma lo sguardo di chi è intorno è fisso su quella ciccetta che sballonzola tra il gomito e l’ascella. Nei Paesi anglofoni è una scena tanto comune che le braccia poco toniche che abbondano dove non devono si chiamano “Bingo Wings”. Letteralmente “ali del Bingo”, perché si spiegano a festeggiare successi nelle sale Bingo…

Purtroppo però le situazioni a rischio per le braccia non restano confinate nelle sale da gioco. E la bella stagione, che porta con sé le maniche corte, le moltiplica.

Per chi non è a proprio agio con questo inestetismo, allenamento, medicina e chiturgia estetica possono fare molto.

Allenamento per i muscoli

I muscoli vanno allenati. Qui c’è poco da fare: un’attività fisica costante e mirata tiene il corpo in forma e i tessuti elastici.

Per la parte inferiore delle braccia, l’obiettivo è far lavorare i tricipiti. Servono fatica e costanza, occorre rassegnarsi: gratis non si ottiene niente.

Cool sculting per il grasso

L’allenamento può fare molto, ma non sempre è sufficiente. Sotto le braccia infatti è una zona di accumulo di “grasso residente”, quello che proprio non se ne vuole andare nonostante gli sforzi di dieta e palestra.

In questi casi, la soluzione più innovativa ed efficace si chiama Coolsculpting. È un trattamento non chirurgico che sfrutta la criolipolisi, un sistema di raffreddamento localizzato controllato che agisce sulle cellule di grasso sottocutaneo, senza danneggiare la pelle e i tessuti nobili.

Esistono diversi sistemi di criolipolisi.

Nel mio studio ho scelto il Coolsculpting perché a oggi è quello che offre la massima garanzia di sicurezza, perché ha un controllo brevettato per il raffreddamento selettivo e personalizzato sviluppato dall’Università di Harvard, ed è l’unico che abbia ottenuto l’approvazione della Fda, il severissimo ente dispositivi medicali americano.

Niente controindicazioni

In media, per ogni trattamento si ha una riduzione del 22% di grasso nella zona trattata (qui parliamo di braccia, ma si possono trattare ugualmente pancia, cosce, maniglie dlel’amore…).

Se necessario si possono eseguire più trattamenti, anche ravvicinati.

Non c’è dolore, al massimo un leggero fastidio che passa rapidamente.

Non ci sono effetti collaterali, al massimo qualche livido tipo quelli prodotti dai succhiotti.

Non c’è convalescenza, si può fare da subito una vita normale.

Un riposino mentre si modella

Il trattamento richiede solo pazienza. Il dottore sceglie l’applicatore (tecnicamente si chiama manipolo) adatto alla parte da trattare, lo posiziona e avvia il macchinario. Quindi si tratta solo di aspettare per un tempo che può andare da una a tre ore, durante il quale il paziente può lavorare con il computer portatile, leggere, perfino dormire…

Nel frattempo il Coolsculpting, riducendo la temperatura del tessuto adiposo della regione trattata, determina uno shock termico che uccide le cellule di grasso (apoptosi).

Nei successivi 2-4 mesi, le cellule di grasso cristallizzato verrano poi eliminate gradualmente dal corpo, nel naturale processo di ricambio cellulare.

I primi risultati si vedono già dopo tre settimane dal trattamento.

Il bisturi, se il resto non funziona

Può essere che il problema alle braccia non sia l’accumulo di grasso, ma un eccesso di pelle. Capita, per esempio, in seguito a perdite di peso sostanziose, se la pelle ha perso elasticità.

Se i trattamenti per migliorare l’elasticità della pelle non danno risultati, la soluzione è chirurgica: serve un lifting per eliminare la cute eccedente.

Una soluzione che comporta inevitabilmente una cicatrice, quindi da valutare con attenzione da parte di paziente e medico.

Meglio, molto meglio, prevenire con tanto esercizio e una cura attenta della propria pelle, preservando di questa la salute.

a cura di Alessandro Gualdi

