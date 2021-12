Belle da Vicino con Alessandro Gualdi: la chirurgia che dona benessere

Un intervento di medicina o di chirurgia plastica estetica è lo strumento per sentirsi meglio con se stessi e con il mondo. È dunque un passo da prendere in considerazione quando non ci si sente in sintonia con il proprio aspetto, e un cambiamento può migliorare la vita.

Non si tratta di essere più o meno belli, si tratta di sentirsi bene. Perché dunque non pensare a un trattamento di medicina estetica o a un intervento come regalo da fare o da farsi, proprio in questo che è il periodo dei regali?

Affrontare in modo serio l’odiata cellulite, migliorare la tonicità della pelle che troppo ha subito dagli anni e le intemperie, ridare vigore a una capigliatura che si va diradando, aumentare la taglia di reggiseno, ridare freschezza a un volto che appare sempre stanco quando siamo in realtà pieni di energie…

Le possibilità che la scienza ci offre per sentirci meglio sono tantissime, e sarebbe impossibile condensarle nello spazio di poche pagine.

Qui mi limito a qualche suggestione, con una raccomandazione generale: qualunque sia la scelta del trattamento o dell’intervento, è fondamentale affidarsi sempre e solo a medici qualificati ed esperti. Il low cost in medicina è un’opzione che mette a rischio la salute, quindi da evitare.

Iniziamo dalla cellulite (scientificamente si chiama panniculopatia edematofibrosclerotica), che probabilmente è il cruccio estetico più comune tra le donne.

Stile di vita sano, ore di palestra, litri di acqua bevuti ogni giorno e dieta controllata. Per quanto utili, questi rimedi possono non essere sufficienti a scongiurare l’arrivo dell’odiata buccia d’arancia.

Esistono diversi approcci di medicina e chirurgia estetica per risolvere il problema. Ad oggi, uno dei più efficaci è la carbossiterapia, cioè iniezioni sottocutanee di anidride carbonica che stimolano la microcircolazione, aumentando il flusso sanguigno locale e creando una cascata di eventi a livello cellulare che porta la pelle a scindere ed eliminare i grassi.

Pancetta e cuscinetti da eliminare

Palestra e diete possono non essere sufficienti anche per eliminare il grasso resistente, cioè quegli accumuli indesiderati di tessuto adiposo localizzati e difficilissimi da smaltire. Le maniglie dell’amore, i cuscinetti sulla schiena, sotto le braccia, sulla pancia, le culotte de cheval…

Uomini e donne accumulano in modo diverso, ma sono accomunati dallo stesso destino beffardo.

Una soluzione innovativa è la criolipolisi, un sistema di raffreddamento localizzato controllato che agisce sulle cellule di grasso sottocutaneo senza danneggiare la pelle e i tessuti nobili.

Riducendo la temperatura del tessuto adiposo della regione trattata, si crea uno shock termico che uccide le cellule di grasso (apoptosi).

Nei successivi 2-4 mesi, le cellule di grasso cristallizzato verranno poi eliminate gradualmente dal corpo, nel naturale processo di ricambio cellulare.

Le mani nei capelli

La caduta dei capelli, altra ingiustizia estetica che crea disagio in molti.

Per contrastarla, il primo passo è capire se il terreno in cui crescono i capelli, cioè il cuoio capelluto, è sano. L’esame genetico (siamo tra i pochi in Italia a farlo direttamente nel nostro studio) è il modo migliore per identificare scientificamente una cura su misura per le esigenze di ciascun paziente (dieta mirata, integratori e stimolanti del cuoio capelluto).

Con la cura riusciamo a riattivare la crescita dei capelli, facendo anche “risvegliare” follicoli che da anni erano inattivi.

La maggior parte degli uomini e praticamente tutte le donne risolvono così i problemi tricologici.

Se invece serve un trapianto, lo strumento più efficace si chiama Artas, un robot che aiuta il medico nell’operazione di selezione, espianto e reimpianto dei singoli follicoli sulla cute dei pazienti, permettendo una precisione impensabile diversamente, e riducendo sensibilmente la quantità di anestesia richiesta.

Il volume ritrovato

Il seno è il simbolo della femminilità, e la mastoplastica è l’intervento di chirurgia plastica estetica più richiesto ed eseguito. Si stima che in Italia ogni anno oltre 50mila donne si mettono nelle mani di un chirurgo per correggere l’estetica del seno. Per quanto sia un intervento consolidato, il progresso scientifico ha nel tempo migliorato la qualità delle protesi, a vantaggio dell’estetica del risultato, ma anche della precisione nell’intervento.

Nel nostro studio utilizziamo le protesi ergonomiche della Motiva, tanto elastiche da poter essere inserite attraverso un accesso di pochi centimetri, e che una volta posizionate danno un’altissima garanzia di qualità, estetica e di sostanza.

Il miglior lavoro, come diciamo sempre, è quello che non si vede…

Col sole in faccia

Sentirsi bene è qualcosa di più profondo dell’essere esteticamente gradevoli. È vero per tutto il corpo, lo è ancor più per la faccia, che è il nostro passaporto per il mondo.

Per questo sono convinto che – quando è possibile – un trattamento dedicato al volto sia un vero investimento in benessere psicofisico.

Alle donne e agli uomini che desiderano rinfrescare la faccia in profondità, ridare volume a zone svuotate, riportare elasticità alla pelle che soffre gli attacchi degli anni e del clima, proponiamo il trattamento Full face con filler a base di acido ialuronico.

Una sola seduta e in mezz’ora il volto intero, dal mento alla fronte, ritrova freschezza e tonicità. Merito di una cura mirata a migliorare ciascun aspetto del viso con la soluzione più adatta per sentirsi meglio con se stessi.

Un volto nuovo

Il lifting facciale, invece, è un vero intervento di chirurgia plastica estetica, che permette di ringiovanire il volto, riducendo le rughe e riposizionando in alto i tessuti di viso e collo che hanno ceduto e sono scesi.

È un’operazione chirurgica delicata, che interviene sul volto, la parte del corpo che più ha a che fare con l’identità. È dunque più che mai necessario affidarsi a un chirurgo di esperienza, che conosca a fondo l’anatomia, sia per garantire una riuscita ottimale dell’intervento sia per guidare i pazienti nella scelta del miglior approccio tra quelli che la scienza propone: dai mini-lifting, utili per una “manutenzione” accurata dell’aspetto, ai lifting Deep Plane Extended Facelift, più complessi e profondi.

Benessere profondo

Come dicevamo, sono queste solo alcune suggestioni, nell’infinito elenco di possibili regali che la medicina estetica e la chirurgia plastica estetica possono fare al nostro benessere psicofisico. Esiste cosa migliore che sentirsi profondamente bene?

Un caro augurio di profondo benessere a tutte le lettrici e a tutti i lettori, dallo Studio Gualdi.

a cura di Alessandro Gualdi

