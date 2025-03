Arriva uno spin off di Belve, nelle mani di Francesca Fagnani

Su Rai 2 arriva Belve Crime, programma spin off di Belve sempre nelle mani della giornalista Francesca Fagnani, che ad aprile raddoppierà il suo appuntamento in TV.

Francesca Fagnani alla guida di Belve Crime, spin off di Belve

Francesca Fagnani è pronta a raddoppiare la sua presenza su Rai 2. Oltre alla nuova edizione di Belve, che tornerà dal 22 aprile con nuove interviste senza filtri, la giornalista debutterà con Belve Crime, uno spin-off incentrato su storie di cronaca nera.

La novità principale di Belve Crime sta nel suo focus: questa volta, al centro delle interviste non ci saranno personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport o della politica, ma colpevoli di crimini o persone che erano presenti sulla scena del delitto.

L’intento è quello di esplorare il lato più oscuro della società attraverso il racconto diretto di chi ha vissuto da vicino episodi di violenza, sia come autore che come testimone. Francesca Fagnani ha spiegato il senso del nuovo programma:

“Verranno intervistate persone appartenenti alla cronaca, ma verrà ascoltato su quello sgabello il punto di vista o del colpevole o di chi in un modo o nell’altro sulla scena del delitto c’era. È un po’ un viaggio dentro la mente di chi ha attraversato il male e di chi l’ha inferto al prossimo”.

Per il momento, Belve Crime partirà con una sola puntata, un test per valutare la reazione del pubblico e l’eventuale possibilità di trasformarlo in un appuntamento fisso. Il format manterrà l’impronta incisiva e diretta della Fagnani, che con Belve ha costruito uno stile di intervista riconoscibile e apprezzato.

L’annuncio di Belve Crime ha già generato grande curiosità, soprattutto tra gli appassionati di true crime, un genere che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico televisivo e delle piattaforme streaming.

Nel frattempo, i fan di Belve attendono con trepidazione il ritorno del programma principale, con nuovi ospiti pronti a sottoporsi alle domande pungenti di Francesca Fagnani.