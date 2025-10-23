La nuova edizione di Belve sta per partire e in queste ore è stata confermata la presenza fissa di Maria De Filippi. A sorpresa, la conduttrice intervisterà la padrona di casa Francesca Fagnani.

Si invertono i ruoli a Belve

Martedì 28 ottobre parte ufficialmente la nuova attesissima edizione di Belve, che andrà come sempre in onda su Rai 2. Alla conduzione della fortunata trasmissione ci sarà Francesca Fagnani, che nel corso dei 5 appuntamenti metterà a dura prova i suoi ospiti con domande taglienti. In queste ore intanto si parla anche dei Vip che arriveranno in studio per sottoporsi a un’intervista senza filtri e solo di recente è stato confermato il nome di Rita De Crescenzo. Oltre alla celebre tiktoker partenopea, la conduttrice dovrebbe accogliere anche Rupert Everett, Belen Rodriguez e Irene Pivetti. Ma non è finita qui.

Da settimane si parla anche di un possibile arrivo di Maria De Filippi e in rete si è iniziata a spargere voce che proprio la conduttrice si sarebbe fatta intervistare dalla Fagnani. Adesso però a fare chiarezza sulla situazione ci hanno pensato gli amici di FanPage, che poco fa hanno rivelato cosa accadrà.

Stando a quanto si legge, Maria De Filippi sarà una presenza fissa della nuova edizione di Belve e, a sorpresa, ad ogni puntata sarà lei ad intervistare Francesca Fagnani. Come specificato, il celebre volto di Canale 5 ogni settimana porgerà una domanda alla sua collega e amica, che ha accettato questo inedito scambio di ruoli.

La De Filippi tuttavia non sarà presente fisicamente ma si collegherà con lo studio che ospita la trasmissione. Proprio in queste ore si starebbero registrando gli interventi di Maria e di certo ne vedremo di belle. Ma cosa accadrà dunque e come ci stupirà questa nuova edizione? Non resta che attendere martedì 26 ottobre per scoprirlo.