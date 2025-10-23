Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, uno storico inviato di Striscia La Notizia non tornerà per la prossima edizione del tg satirico. Di chi parliamo? Nientemeno che di Vittorio Brumotti.

Vittorio Brumotti lascia Striscia La Notizia?

Striscia La Notizia sta per tornare. Dopo mesi di indiscrezioni sul futuro del tg satirico, in queste ultime ore sono arrivati nuovi aggiornamenti sul programma targato Antonio Ricci. Alberto Dandolo ha fatto sapere su Oggi che la celebre trasmissione, che per oltre 30 anni è andata in onda nella fascia oraria dell’Access Prime Time, debutterà con la sua nuova edizione a partire da mercoledì 26 novembre in prima serata su Canale 5.

Stando a quanto riferito, sarebbero 5 attualmente gli appuntamenti previsti e si parla anche di una scenografia del tutto rinnovata, in linea con la nuova collocazione oraria. Ma non solo. A condurre questo ciclo di puntate ci sarà uno storico duo: quello formato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Le indiscrezioni però non sono finite qui. Oggi è infatti emerso un retroscena inedito che sta già facendo discutere il web e che sta lasciando i fan del programma a bocca aperta.

Stando a quanto riferisce Grazia Sambruna su Mowmag, pare che uno degli inviati storici di Striscia La Notizia non farà ritorno per la prossima edizione. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Vittorio Brumotti. Secondo quanto riporta la giornalista, il conduttore di Paperissima Sprint dopo ben 17 anni sarebbe stato fatto fuori dal programma.

La Sambruna fa anche sapere che il tg satirico, qualora gli ascolti dovessero essere soddisfacenti, potrebbe anche allungarsi di qualche puntata ed arrivare a ben 10 appuntamenti in prima serata. Naturalmente a oggi da parte di Mediaset non è giunta ancora alcuna ufficialità ma di certo nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito.