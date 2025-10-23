Belve diventa internazionale! Nel corso della nuova edizione del fortunato programma in onda su Rai 2, Francesca Fagnani intervisterà anche uno degli attori più noti e amati del cinema: Rupert Everett.

A Belve arriva anche Rupert Everett

La nuova edizione di Belve sta per partire. Il fortunato programma di Rai 2 tornerà in onda a partire da martedì 28 ottobre e alla conduzione, come sempre, ci sarà Francesca Fagnani. Anche quest’anno, come da tradizione, ad arrivare in studio saranno alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica che si sottoporranno a una serie di temutissime domande e si racconteranno senza filtri e censure. Tante in queste settimane sono state le indiscrezioni sugli ospiti delle nuove puntate e solo nelle ultime sono arrivate le prime conferme.

FanPage ha infatti annunciato che la Fagnani quest’anno intervisterà uno dei volti più discussi e controversi del web. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Rita De Crescenzo. La celebre tiktoker partenopea, che negli ultimi mesi è spesso finita al centro dell’attenzione mediatica, ha dunque risposto alle spinose domande della conduttrice e di certo in molti sono curiosi di scoprire cosa sarà accaduto. Ma non è finita qui. Nelle ultime ore infatti è giunta voce che ad arrivare in studio sarà anche uno degli attori più noti e amati del cinema internazionale. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Come riporta Affari Italiani, ad arrivare a Belve sarà nientemeno che Rupert Everett, che si racconterà senza peli sulla lingua, rispondendo anche alle domande più scomode di Francesca Fagnani. Si tratta di un vero colpaccio per la conduttrice, che di certo anche stavolta non deluderà le alte aspettative del pubblico.

Non resta dunque che ricordare l’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione, fissato a martedì 28 ottobre, naturalmente su Rai 2 alle ore 21:30 circa.