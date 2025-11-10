Perché non va in onda Belve domani 11 novembre e i prossimi ospiti

Domani 11 novembre 2025 Belve non andrà in onda. Francesca Fagnani ha spiegato il motivo del rinvio della puntata e ha già svelato chi sarà il prossimo ospite che si siederà sul temuto sgabello. Piccolo indizio? Si tratta di un personaggio amatissimo! Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Belve domani 11 novembre non andrà in onda

Continua a macinare successo Belve, pronto a tornare in TV martedì 18 novembre. Sì, non ci siamo sbagliati. Domani infatti la trasmissione condotta da Francesca Fagnani non andrà in onda, a causa di alcune precise esigenze televisive.

A svelare il motivo di questo cambio di palinsesto ci ha pensato proprio la padrona di casa con una storia pubblicata su Instagram:

“Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica al palinsesto di Rai 2, quindi questo martedì Belve non andrà in onda, ma recuperiamo martedì 18 eh. A seguire un piccolo spoiler”, ha scritto Francesca Fagnani.

Quindi ora sapete il perché domani 11 novembre Belve non andrà in onda su Rai 2 in prima serata. Come detto, però, la conduttrice ha lanciato già un indizio sul martedì prossimo…

Lo spoiler sul prossimo ospite

Chi saranno invece i prossimi ospiti di Belve? Francesca Fagnani dopo aver informato i fan del rinvio della prossima puntata, ha dato un piccolo spoiler sui prossimi protagonisti della puntata del 18 novembre 2025.

La conduttrice ha rivelato un solo nome, ma quel che basta per attirare l’attenzione da parte del pubblico. A sedersi sul temutissimo sgabello sarà infatti Cristiano Malgioglio.

Si preannuncia dunque una puntata davvero scoppiettante di Belve, dato che il noto cantautore è davvero molto apprezzato dai telespettatori di tutte le età. Considerando poi la sua schiettezza e il suo essere sempre molto diretto, si tratterà sicuramente di un appuntamento imperdibile.

Serata in cui ci sarà ancora una volta anche Maria De Filippi, nei panni di intervistatrice di Francesca Fagnani.

La prossima puntata di Belve, quindi, tornerà in onda il 18 novembre su Rai 2.

