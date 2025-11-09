Durante il concerto di ieri sera a Eboli, Elodie è scoppiata in lacrime e si è scusata con il pubblico per non riuscire a dare del suo meglio: “Faccio fatica a cantare, ho un abbassamento di voce”, ha ammesso. La reazione del pubblico non si è fatta attendere.

Elodie in lacrime a Eboli

Mentre su Canale 5 andava in onda il suo momento (registrato precedentemente) a Tú sí que vales, ieri sera Elodie era a Eboli per tenere il suo attesissimo concerto del tour 2025. La cantante romana ha come sempre dato tutta sé stessa sul palco, ma si è verificato un momento molto emozionante.

Durante la serata, infatti, Elodie ha voluto essere completamente sincera con i fan, spiegando di avere un leggero abbassamento di voce riscontrato nel pomeriggio. Con la sua solita dolcezza, si è scusata con i presenti, dicendo:

“Ho avuto un abbassamento di voce oggi pomeriggio. Quindi sto facendo molta fatica a cantare. Quindi vi chiedo scusa. Mi sento molto scomoda.”

Le sue parole, semplici ma autentiche, hanno immediatamente scatenato una reazione travolgente da parte dei presenti. Il pubblico di Eboli ha risposto con applausi, cori e grida di incoraggiamento nei confronti di Elodie.

Travolta da tanto affetto, la cantante si è visibilmente commossa, lasciandosi andare alle lacrime. Senza trattenere le lacrime l’artista ha ringraziato i fan con voce rotta, sostenendo che avrebbe dato il meglio di sé sul palco e avrebbe fatto il possibile per portare al termine il concerto.

Il palazzetto ha compreso e abbracciato l’artista con tanto amore. Nonostante le difficoltà vocali, Elodie ha continuato il concerto con energia e passione, interpretando i suoi brani più amati e dimostrando ancora una volta la sua professionalità e la sua sensibilità.

L’episodio, ripreso da numerosi spettatori, è rapidamente diventato virale sui social, raccogliendo centinaia di commenti di affetto e solidarietà. Molti fan hanno scritto: “Elodie è umana, ed è proprio per questo che la amiamo.”

Tra gli altri toccanti frammenti del concerto, anche uno dei preferiti del pubblico. Ovvero quando Elodie al centro del palco si esibisce sulle note di Vertigine. Si tratta di uno delle canzoni a cui l’artista è più legata. Ieri sera ha voluto dedicarla a tutti i presenti.

Questo episodio conferma, semmai ci fosse bisogno, quanto il legame tra Elodie e il suo pubblico sia autentico e profondo. Lei si è comportata da vera professionista.

