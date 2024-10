Le informazioni necessarie per conoscere Lorenzo Salvetti di X Factor

Se avete voglia di conoscere meglio il giovane cantante e avere un’infarinatura generale su chi è Lorenzo Salvetti di X Factor 2024, allora vi consigliamo di proseguire la lettura. Tutto su età, vita privata e Instagram.

Chi è Lorenzo Salvetti

Nome e Cognome: Lorenzo Salvetti

Data di nascita: 2008

Luogo di nascita: provincia di Verona

Età: 16 anni

Professione: studente e cantante

Fidanzata: sembra essere single

Tatuaggi: Lorenzo ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @lorennzo.salvettii

Lorenzo Salvetti età e biografia

La sua data di nascita completa non la conosciamo, così come il peso e l’altezza. Tuttavia possiamo affermare che oggi ha un’età pari a 16 anni. Dice di sé di essere molto permaloso e non ha rivelato il percorso di studi che sta compiendo.

Nell’intervista in occasione del video di presentazione per X Factor 2024, Lorenzo Salvetti ha affermato di vivere per la musica:

“Per me la musica è come per un essere umano l’acqua. Se non posso ascoltare musica sento che mi manca qualcosa”.

Per passione suona nei bar con gli amici, ma non era ancora mai riuscito a farne una professione. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Lorenzo è nato nel 2008 in provincia di Verona e la sua famiglia composta dai genitori e da un fratello. La madre e il padre, infatti, lo hanno accompagnato alle Audizioni.

Ora che abbiamo capito da dove viene e dove abita, dunque, passiamo a qualche dettaglio in più sulla carriera e la sua esperienza nel talent.

Vita privata

Lorenzo Salvetti non si è aperto molto, almeno per adesso, sulla sua vita privata. Durante le Audizioni ha raccontato di aver preso un due di picche da una ragazza nell’estate del 2023.

Un anno dopo l’ha incontrata di nuovo: “Andai a casa sua e quando arrivò il momento di andare via non volevo allontanarmi. Sono stato nel parchetto vicino a casa sua e ho scritto la mia prima canzone“. Lorenzo oggi è fidanzato?

Non sembra che abbia una fidanzata perché con questa ragazza il rapporto si è interrotto. Oggi deduciamo che sia single.

Dove seguire Lorenzo Salvetti: Instagram e social

Se Lorenzo Salvetti vi ha colpito fin dal primo momento, allora forse vi starete chiedendo dove poterlo seguire sui social.

Sappiamo che non ha alcun profilo su Spotify e nemmeno un canale YouTube. Al momento, inoltre, pare non essere presente neanche su Twitter.

Tuttavia, il cantante di X Factor ha una pagina Facebook e altri due account: uno su Tiktok e uno su Instagram. Su tutti i social posta solamente foto riguardanti la sua carriera e il percorso nel talent, così come dei video in cui canta alcune cover.

Carriera

La carriera di Lorenzo, essendo molto giovane, è appena iniziata. Ha mosso i suoi primi passi dal punto di vista professionale grazie a X Factor 2024 e alla possibilità datagli da Achille Lauro.

Infatti non troviamo alcun album all’attivo e nemmeno delle canzoni, fatta eccezione per tre audio disponibili sul sto SoundCloud.

Ma andiamo avanti con tanti altri dettagli sulla sua musica.

Album e canzoni

Ad oggi, Lorenzo Salvetti non ha album all’attivo. Online i possono trovare solo poche canzoni.

Andiamo a vedere, ora, come è andato il processo di selezione di Lorenzo a X Factor.

Lorenzo Salvetti a X Factor 2024

Lorenzo Salvetti si presenta alle Audizioni di X Factor 2024 con il brano Poetica di Cesare Cremonini. La sua esibizione conquista i giudici a Paola Iezzi commenta dicendogli: “Hai suonato bene, con un’anima grande“.

Ed è per tale motivo che il cantante passa ai Bootcamp, questa volta portando sul palco Destri di Gazzelle. La sua autenticità colpisce i giudici, che lo fanno andare avanti in questo lungo percorso.

Lorenzo Salvetti accede, dunque, agli Home Visit dove canta Le parole più grandi di Coez. Il giudice viene convinto fin dal primo momento ed è per tale ragione che accede al Live.

Ma dove possiamo vedere X Factor? La diretta è disponibile su Sky Uno, mentre le repliche andranno in onda anche su TV8. In streaming, invece, è possibile recuperare le puntate su NOW TV.

Non ci resta quindi che attendere per rispondere alla domanda ‘chi ha vinto X Factor Italia 2024‘ e per vedere chi fa le coreografie nel talent. Passiamo adesso ai concorrenti.

I concorrenti di X Factor 2024

Chi sono i 4 giudici di X Factor 2024 e quali concorrenti hanno preso sotto la loro ala protettrice? Andiamo a vedere tutti i cantanti in gara, dividendoli nelle rispettive squadre.

Cominciamo con Achille Lauro che ha scelto I Patagarri; Les Votives e Lorenzo Salvetti.

Si passa, poi, a Jake La Furia che prende nel suo team Francamente; The Foolz e El Ma.

Le squadre di X Factor 2024 proseguono con quella di Paola Iezzi, che accoglie Lowrah; Dimensione Brama – ELIMINATI e Pablo Murphy.

Concludiamo, perciò, con Manuel Agnelli: Mimì Amina Caruso; Punkcake e Danielle.

Il percorso di Lorenzo Salvetti a X Factor

Il percorso nelle puntate Live di Lorenzo Salvetti ha inizio a partire dal 24 ottobre 2024, a partire dalle ore 21:10 circa su Sky. Vedremo come se la caverà sotto la guida del giudice Achille Lauro, vi terremo aggiornati.

IN AGGIORNAMENTO