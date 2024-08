Oggi, 6 agosto 2024, Benedetta Parodi compie 52 anni e alcuni membri della sua famiglia le hanno voluto fare degli auguri molto speciali sui social. Ecco per esempio quelli del marito Fabio Caressa e della sorella Cristina.

Gli auguri a Benedetta Parodi

Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono una coppia molto amata sui social e per tale ragione quasi ogni loro movimento sul web fa notizia. Ad aprile il commentatore sportivo aveva festeggiato i suoi 57 anni con una cena insieme a tutta la famiglia: la moglie, le figlie Matilde ed Eleonora e il figlio Davide. La conduttrice gli aveva scritto una dedica: “Auguri amore mio“.

Di lì a poco invece hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio e il marito le ha scritto un romantico messaggio: “Ciao Bene, mi sembra ieri che ho fatto finta di perdere un aereo per andare per la prima volta a cena con te. E invece sono passati 25 anni. Mi sembra ieri che ci siamo detti sì in cima a quella scala dalla quale stavamo per cadere. E invece sono passati 25 anni. Mi sembra ieri la prima volta che ho tenuto in braccio Matilde e poi Eleonora e poi Diego”. Adesso, però, è il turno della Parodi per celebrare un importante traguardo.

La conduttrice di Bake Off Italia oggi, 6 agosto 2024, compie 52 anni e Fabio ha condiviso uno scatto insieme sulla spiaggia accompagnato dalle parole “auguri amore mio“. Un messaggio breve ma che racchiude tutto l’affetto che prova verso la sua compagna di vita.

Gli auguri di Fabio Caressa a Benedetta Parodi

Ma non solo perché anche la sorella Cristina Parodi ha pubblicato una serie di foto in compagnia di Benedetta Parodi, per poi scrivere in descrizione: “Tutti vorrebbero avere una sorellina come te Bene. E io ho avuto questa fortuna sfacciata. Grazie di esistere little sister e buon compleanno con tutto il cuore“. Sicuramente questa sera festeggerà in Sardegna circondata dai propri cari, tra amici e parenti.