Il Paese Azzurro, il nuovo libro di Beppe Convertini: un viaggio affascinante tra le coste italiane

NEWS

Andrea Sanna | 4 Giugno 2024

Presentato a Roma il libro di Beppe Convertini. L’autore ha dialogato con il direttore di Rai Libri Roberto Genovesi, con il direttore Intrattenimento Day Time Angelo Mellone e con la conduttrice Rai Eleonora Daniele.

Il nuovo libro di Beppe Convertini

Grande successo, lunedì 3 giugno, per la presentazione de “Il Paese Azzurro”, il nuovo libro di Beppe Convertini. Un progetto in cui il conduttore ci fa tuffare in un viaggio, alla scoperta delle coste della nostra Italia e del suo meraviglioso mare.

Tanti amici hanno accolto il conduttore di “Uno Mattina In Famiglia” al Palazzo Brancaccio di Roma. L’autore ha dialogato con Roberto Genovesi, direttore di Rai Libri; Angelo Mellone, Direttore della Direzione Intrattenimento Day Time Rai. Presente anche Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice Rai, presentando il suo nuovo libro.

Molti altri ospiti di spicco hanno presenziato all’evento di Beppe Convertini: Anna Falchi, Manuela Arcuri, Annalisa Minetti, Antonio Preziosi, Carmen Russo, Daniela Ferolla, Emanuela Moreno, Eva Hengher. Nella lista dei presenti: Fanny Cadeo, Federica Lucisano, Fioretta Mari, Franco Oppini, Jane Alexander, Laura Freddi. E poi: Leopoldo Mastelloni, Luca Capuano, Luisa Corna, Maria Rosaria Omaggio, Maria Soave e Angela Melillo.

E ancora alla presentazione del libro di Beppe Convertini: Mario Zamma, Marzia Roncacci, Massimiliano Caroletti, Milena Miconi, Monica Marangoni, Paola Canali, Paola Lucisano, Paolo Corsini. Segnaliamo anche: Paolo Chiparo, Pascal Vicedomini, Patrizia Pellegrino, Pino Strabioli, Roberto Alessi, Rosanna Lamberturci, Sara Ricci, Simona Borioni.

Tra gli altri nomi che hanno avuto modo di assistere a questo evento con protagonista Beppe Convertini, segnaliamo ancora: Simona Izzo, Simona Sala, Simone Montedoro, Tiziana Rocca, Nadia Bengala Antonio Zequila, Stefania Orlando, Valeria Fabrizzi, Vira Carbone, Amedeo Goria, Alessia Fabiani, Emanuela Tittocchia, Gianni Mazza, Fabrizio Rocca, Massimo Righini, Maria Monse, Ada Alberti e Francesco Laurenzi.

Nel volume, edito da Rai Libri, Beppe Convertini ci fa compiere un viaggio davvero speciale lungo le coste del Mare Nostrum raccontandone le bellezze artistiche,storiche,culturali e paesaggistiche oltre che la generosità, laboriosità e l’ospitalità delle Italiane e degli Italiani. Un racconto, che narra alcuni dei luoghi che lo scrittore ha visitato, girando l’Italia da nord a sud dalla Laguna Veneta all’arcipelago delle Eolie!

La copertina del libro di Beppe Convertini

Tra le pagine, lo sguardo è rivolto agli usi, costumi, tradizioni, feste religiose, sagre popolari. Il tutto assaggiando le eccellenze enogastronomiche Italiane che fanno della nostra cucina la più buona, variegata e gustosa al mondo!

Alla scoperta dei borghi marinari che di solito non sono negli itinerari turistici classici da Cariati in Calabria a Sant’Antioco in Sardegna. Pesca, antichi mestieri, ricette e annedoti di viaggio in un racconto appassionante del mare Italico il tesoro blu del nostro Belpaese!

Parlando del mare, in una recente intervista, Beppe Convertini lo ha descritto come il luogo dove raggiunge la pace e dove allontana i cattivi pensieri, un mondo meraviglioso da esplorare, amare, tutelare e preservare per le generazioni future!

L’autore Beppe Convertini, nella sua carriera attoriale ha recitato a teatro, in molti film e serie tv. È conduttore radiofonico e televisivo di programmi di successo da Vita in diretta Estate a Linea Verde, da C’è tempo per a Uno Mattina In Famiglia, condotto nel fine settimana della rete ammiraglia Rai.

“Il Paese Azzurro” è il suo quarto libro. Ha già pubblicato “I Bambini di Nessuno”, “In Viaggio con Beppe Convertini e “Paesi Miei” che con “Il Paese Azzurro” . Sono entrambi edizioni Rai Libri!