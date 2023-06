Beppe Convertini: alla presentazione di Paesi Miei a Milano

NEWS | Spettacolo

Niccolo Maggesi | 24 Giugno 2023

Largo afflusso di VIP, amici del conduttore di Linea Verde ma anche semplici curiosi, alla presentazione di Paesi Miei: in […]

Largo afflusso di VIP, amici del conduttore di Linea Verde ma anche semplici curiosi, alla presentazione di Paesi Miei: in viaggio con Linea Verde alla scoperta delle tradizioni d’Italia a Milano lo scorso 22 giugno. Beppe Convertini ha raccontato la sua ultima avventura, stavolta su carta, uscita per Rai Libri il marzo scorso.

L’appuntamento era al JustMe di Via Luigi Camoens intorno all’ora di cena. Un incontro che per la morte di Silvio Berlusconi, due settimane fa, ci si era sentiti in dovere di annullare ma che si è comunque rivelato un successo.

Ad assistere Convertini, atteso anche alla conduzione dei prossimi Novella 2000 Virgo TV Award il 3 luglio prossimo, c’erano Sandra Milo, Jo Squillo, ma anche Melania Rizzoli ed Edoardo Raspelli.

Sono stati loro che hanno accompagnato il presentatore della celebre trasmissione di Rai 1 nel racconto di come ha lavorato all’opera, tramutando un quaderno di appunti raccolti nei suoi viaggi in un vero e proprio libro da proporre al pubblico che lo segue.

Da sinistra: Melania Rizzoli, Beppe Convertini, Jo Squillo e Edoardo Raspelli

Paesi miei: di cosa parla il libro di Beppe Convertini

Paesi miei percorre in lungo e in largo la Penisola, tracciando uno spaccato naturalistico e umano tra borghi ritirati nei quali però la vita pulsa di tradizione e costumi originali.

Il libro offre però anche un’analisi dell’Italia degli ultimi anni, con diverse riflessioni sull’ingiusto affievolirsi delle usanze più rappresentative del nostro popolo. Ci si sofferma per esempio sull’uso della transumanza dei greggi sulle aspre montagne dell’Abruzzo, o sull’arte falconiera tipica dell’area lucana. Si descrive la coltivazione dei limoni tipici di Procida, oppure si sosta tra le abbazie dei monaci cistercensi nelle Marche.

Tutto ciò è visto dagli occhi sempre attenti e curiosi di Convertini, che non si lascia sfuggire i dettagli più interessanti per restituirli ai propri lettori.

Beppe Convertini accanto a Sandra Milo ed Edoardo Raspelli

Da Linea Verde ad Azzurro

Dopo il successo dell’ultima edizione di Linea Verde, successo che gli ha garantito il rinnovo anche per la prossima stagione TV, Beppe Convertini sarà in TV anche quest’estate.

Dal 30 luglio, infatti, il 52enne di Martina Franca guiderà la nuova edizione di Azzurro… storie di mare. Un altro tuffo nella natura – stavolta acquatica – e nella divulgazione delle realtà marittime più amate, in onda la domenica mattina su Rai 1.