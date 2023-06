NEWS

Andrea Sanna | 14 Giugno 2023

Silvio Berlusconi

Le parole della prima moglie di Berlusconi

La morte di Silvio Berlusconi ha scaturito tanta commozione nella sua famiglia, in coloro che hanno lavorato al suo fianco e i tanti amici così come gli estimatori. Tra le persone che hanno voluto esprimere cordoglio non solo l’ex Francesca Pascale, così come la prima moglie Carla Elvira Dall’Oglio.

Proprio quest’ultima, come riferito da Il Corriere della Sera, ha espresso il suo dispiacere per la scomparsa dell’ex marito Silvio Berlusconi mediante uno dei tanti necrologi pubblicati dal quotidiano. Ecco il contenuto: «Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito».

Poche righe, sentite e commosse quelle dell’ex moglie del Cavaliere, come mostrato nello screen sottostante.

Il necrologio della prima moglie di Silvio Berlusconi, Carla Elvira Dall’Oglio

Ricordiamo che Silvio Berlusconi e Carla Elvira Dall’Oglio si innamorarono nel 1964 per poi sposarsi l’anno successivo. Dal loro matrimonio nacquero due figli: Maria Elvira (che tutti conosciamo come Marina) nel 1966. A tre anni di distanza il secondogenito Pier Silvio.

Il matrimonio tra l’ex Premier e la sua prima moglie finì purtroppo nel 1980, quando lui iniziò a frequentare poi Veronica Lario. La separazione ufficiale avvenne però solo nel 1985.

A seguito della rottura, la Dall’Oglio non rilasciò mai nessuna intervista. Su Sette Paola Di Caro racconta come, nonostante il divorzio, Silvio Berlusconi e Carla Elvira Dall’Oglio hanno sempre mantenuto un rapporto civile e di rispetto reciproco, senza sterili polemiche.

L’ultima apparizione di Carla Elvira Dell’Oglio risale al 2009, quando il Comune di Milano consegnò a Marina Berlusconi la medaglia d’oro, riconoscimento importante della città meneghina. Oggi anche lei, così come tante persone in queste ore lo stanno ricordando con affetto sincero, piange la scomparsa di Silvio Berlusconi.