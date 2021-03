2 Beyoncé vittima di un furto

Un furto da un milione di euro per Beyoncé. La cantante è stata derubata qualche giorno fa da alcuni rapinatori che le hanno sottratto merce del valore totale di un milione di dollari! Secondo quanto riportato online, i malviventi si sarebbero introdotti per ben due volte in tre diversi magazzini della popstar nell’area di Los Angeles. Nel bottino abiti e borse di lusso della signora Carter.

I depositi che sono stati colpiti dai ladri sarebbero quelli della Parkwood Entertainment, la compagnia di produzione istituita dalla cantante. Attualmente i rapinatori con l’enorme bottino sarebbero in fuga e non sono effettuati arresti. A quanto pare reati di questo genere sarebbero in crescita tra le star di Hollywood. Qualche settimana fa anche Miley Cyrus era stata vittima di un furto simile ed un suo magazzino sarebbe stato saccheggiato. Non è escluso che a compiere i furti siano dei malviventi organizzati in questo genere di colpi.

Qualche giorno fa un’altra star di Hollywood era stata a sua volta vittima di un episodio inquietante. Stiamo parlando di Johnny Depp: un uomo sarebbe entrato senza permesso nella sua abitazione ed è stato ritrovato dalla polizia mentre si faceva una doccia in uno dei bagni della star. In seguito, poi, hanno scoperto che prima si era anche preparato un drink. Un pessimo risveglio per Beyoncé, che qualche settimana fa festeggiava il record di essere l’artista donna più premiata nella storia dei Grammy Awards (con ben 28 statuette conquistate nel corso degli anni).

