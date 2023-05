NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2023

Ecco quando si sposerà Chiara Nasti

Manca ormai sempre meno alle nozze di Chiara Nasti. Come in molti sapranno infatti il prossimo 20 giugno l’influencer sposerà il suo compagno Mattia Zaccagni, dal quale pochi mesi fa ha avuto un figlio, Thiago. In queste settimane dunque i due hanno dato il via a un nuovo capitolo delle loro vite, e a breve la coppia coronerà il suo sogno d’amore. Nelle ultime ore nel mentre è emerso un dettaglio che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web. Chiara e Mattia infatti si sposeranno nella stessa chiesa in cui si sono sposati Francesco Totti e Ilary Blasi. Parliamo della basilica di Santa Maria in Ara Coeli, che nel 2005 ospitò il matrimonio della celebre coppia.

La Nasti e Zaccagni dunque si sposeranno alle 16.30 del 20 giugno, e tutto inizia a essere pronto per questo grande giorno. Successivamente la coppia festeggerà con tutti gli invitati a Villa Miani. Si tratta di una suggestiva location a Roma che gode di una bellissima vista sulla cupola di San Pietro.

Attualmente non sappiamo ancora chi parteciperà al matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, ma senza dubbio nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito. L’influencer intanto ha scelto il suo abito da sposa, sul quale però c’è ancora molto mistero.

Qualche mese fa nel mentre Chiara ha parlato della sua nuova vita da mamma, e raccontandosi a cuore aperto con i suoi follower ha affermato: “Pensavo fosse più semplice. No a parte gli scherzi non faccio molto in questo momento. Mi occupo al 100% di lui, poi l’allattamento mi stanca un casino. Comunque se c’è mia madre riesco a fare qualcosa ma quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero far nulla…devi solo occuparti di lui. Poi beh dipende da che tipo di mamma siete. Io non riesco a staccarmi da lui”.