A causa di un disguido al concerto di Beyoncé il pubblico presente si è molto spaventato per la sicurezza della cantante, che era sospesa in aria sulla folla sopra una macchina. Ecco il video.

Disguido al concerto di Beyoncé

Beyoncé è una delle artiste più amate al mondo ei suoi dischi riescono sempre ad avere un ottimo successo di pubblico. L’annuncio del suo tour nel 2025 ha portato i fan ad acquistare i biglietti nel momento stesso della loro uscita, senza parlare delle prevendite che sono state prese d’assalto dai fan più accaniti.

Si tratta di un tour mondiale che tocca gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia, purtroppo non l’Italia almeno per questa volta. Tra il 28 e il 29 giungo si trova all’NGR Stadium di Houston! Proprio ieri sera il pubblico si è molto spaventato a causa di un disguido durante lo show.

Come possiamo vedere nel video qui sotto, infatti, Beyoncé era sospesa in aria sulla folla mentre era seduta sopra una macchina. A un certo punto, tuttavia, la vettura si è inclinata e la star internazionale ha dovuto aggrapparsi con tutte le sue forze. Da altri filmati sul web la possiamo vedere mentre cerca di mantenere la compostezza e la calma.

Nei commenti c’è chi si è detto molto preoccupato per l’incolumità della cantante ma anche delle persone che erano sotto di lei. Non solo il pubblico poteva essere coinvolto nel potenziale incidente, nel caso in cui i cavi non avessero retto, ma anche gli addetti ai lavori.

Per fortuna, tuttavia, alla fine l’auto è stata raddrizzata e Beyoncé è stata calata a terra sana e salva. In questo modo ha potuto continuare il suo show senza alcun tipo di problema, mentre tornava sul palco salutando con un grande sorriso i fan intorno a lei.