Ambra Angiolini e la figlia Jolanda hanno preso parte al Pride di Milano 2025 e si sono esibite sulle note di T’appartengo. Ecco il video completo.

Ambra Angiolini e la figlia al Pride di Milano

T’appartengo è una canzone nata grazie alla performance di Ambra Angiolini all’epoca di Non è la Rai ed è rimasta nella storia della televisione italiana. Ancora oggi centinaia di migliaia di persona si entusiasmano nel sentirla suona sul piccolo schermo o in radio, in quanto l’amore verso il brano è incondizionato.

Molto spesso l’attrice è stata ospite di programmi all’interno dei quali ha intonato la canzone, come per esempio quella volta a Stasera c’è Cattelan. Non sono mancate anche esibizioni a sorpresa da parte di Ambra, come quella all’interno di un bar che ha lasciato i presenti a bocca aperta.

Nella giornata di ieri, invece, è stato il turno del Pride di Milano! Ambra Angiolini, come vediamo anche dal video qui sotto, ha presenziato sul palco insieme alla figlia Jolanda Renga e hanno meso in piedi un duetto proprio sulle note di T’appartengo. L’esibizione ha avuto uno strepitoso successo e tutti i presenti si sono messi a cantare in coro il ritornello.

“Cantatela voi, fatemela sentire! Io voglio sentire il ‘giura ‘giura’ più bello di tutta Milano, che mia figlia se lo stampi nel cervello. Che tutti i ragazzi che diventeranno i nostri attivisti se lo stampino nella testa com’è bello stare qua“, ha concluso Ambra Angiolini prima di ringraziare il pubblico.

Insomma, un momento che ha riempito i cuori dei presenti e che ha fatto in davvero poco tempo il giro del web.